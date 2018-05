Fusillade au Texas : le tireur de 17 ans en pleine confusion mentale selon son avocat

Dimitrios Pagourtzis, Ă©lève de 17 ans scolarisĂ© Ă la Santa Fe High School, oĂą il a menĂ© son assaut, a Ă©tĂ© inculpĂ© notamment pour meurtre, un chef d’accusation passible de la peine de mort pour un adulte. Il s’est servi d’un fusil et d’un pistolet dĂ©tenus lĂ©galement par son père.

Il a tirĂ© pendant trente minutes, vendredi dernier, sur ses condisciples et sur la police dans son lycĂ©e de Santa Fe, au sud de Houston (Texas). Alors qu’il avait prĂ©vu de mettre fin Ă ses jours Ă l’issue de la mascarade, Dimitrios semble s’ĂŞtre ravisĂ© ou n’a pas eu le cran d’aller jusqu’au bout.

En pleine confusion

Trois jours après cette nouvelle tuerie dans une Ă©cole aux États-Unis, la dixième depuis le dĂ©but de l’annĂ©e (douze autres Ă©tablissements ont Ă©tĂ© touchĂ©s par des tirs sans qu’il y ait de victimes), les motivations du jeune assassin restent mystĂ©rieuses.

“Je pense qu’il y a, Ă coup sĂ»r, quelque chose dans les antĂ©cĂ©dents en termes de santĂ© mentale”, a indiquĂ© Nicholas Poehl, avocat commis d’office, selon la chaĂ®ne NBC News. “Il est passablement hĂ©bĂ©tĂ©. Je pense qu’il est toujours en pleine confusion au sujet de l’incident”

Le shĂ©rif Henry Trochesset du comtĂ© de Galveston, oĂą se trouve la ville de Santa Fe, a indiquĂ© lors d’une confĂ©rence de presse que l’adolescent avait Ă©tĂ© placĂ© sous surveillance spĂ©ciale par crainte qu’il ne se suicide en dĂ©tention.

Trenton Beazely, un Ă©lève rĂ©chappĂ© de la fusillade de vendredi, a racontĂ© sur ABC que le tireur “jouait de la musique, faisait des blagues et rĂ©pĂ©tait des slogans et des vers”. “Chaque fois qu’il tuait quelqu’un, il disait ‘Another one bites the dust'” (un autre mord la poussière), titre d’une chanson cĂ©lèbre du groupe Queen.

Un garçon “cool mais secret”

Selon le Figaro, Dimitri se distinguait essentiellement par le port d’un long trench-coat noir par tous les temps, mĂŞme sous la chaleur texane parfois Ă©crasante. Il en avait postĂ© la photo sur sa page Facebook avec l’explication des pin’s dont il Ă©tait ornĂ© : le marteau et la faucille communistes pour reprĂ©senter la rĂ©bellion, la croix de fer nazie censĂ©e symboliser la bravoure, le soleil levant japonais en rĂ©fĂ©rence aux kamikazes, un Baphomet – idole Ă cornes rĂ©putĂ©e liĂ©e au culte des Templiers – pour Ă©voquer le diable et Cthulhu, crĂ©ature de science-fiction censĂ©e reprĂ©senter le pouvoir. Un mĂ©lange difficile Ă dĂ©crypter avant le passage Ă l’acte. S’y ajoute la photo d’un T-shirt noir marquĂ© des mots: «Born to kill»

Selon plusieurs tĂ©moignages, l’adolescent Ă©tait jugĂ© “cool mais secret”. Quelques semaines avant son passage Ă l’acte, il aurait subi plusieurs humiliations de la part de ses camarades et professeurs. Un coach lui aurait dit qu’il sentait mauvais. La mère d’une des victimes a racontĂ© que Pagourtzis avait fait des avances pendant plusieurs mois Ă sa fille, Shana Fisher, 16 ans, et que l’adolescente l’avait constamment Ă©conduit. «Il devenait de plus en plus agressif, a-t-elle dĂ©clarĂ©. Finalement, Shana l’avait affrontĂ© devant toute la classe la semaine prĂ©cĂ©dent les Ă©vĂ©nements.”