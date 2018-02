Une femme forcée de descendre de l’avion à cause de ses règles !

A chaque jour sa galère en avion ? Après le passager atteint d’aérophagie ou la voyageuse obligée de jeter son animal de compagnie dans les toilettes, c’est un nouveau chapitre qui vient de s’écrire. Une femme a été débarquée d’un avion de la compagnie Emirates à Birmingham, au Royaume-Uni. La raison ? Les douleurs provoquées par ses règles.

Entendue par une hôtesse de l’air

Beth Evans, 24 ans et Josh Moran 26 ans étaient à bord de l’avion. Ils se préparaient à un vol de sept heures pour Dubaï qui devait décoller quelques minutes plus tard. Mais, alors qu’ils sont installés dans leur siège, elle se confie à son compagnon sur ses douleurs. Ses règles lui provoquent d’importantes douleurs. Mais, une hôtesse de la compagnie Emirates l’entend et commence à l’interroger.

L’équipage en arrive alors à la conclusion qu’un avis médical est nécessaire avant d’entamer le vol. Mais, faute d’en avoir un disponible immédiatement sous la main, le couple doit débarquer de l’avion. Interrogée par nos confrères du Sun, son conjoint n’en revient toujours pas.

C’était de la folie, d’être évacué pour ce type de douleur. Beth était en pleurs et s’énervait face aux questions. C’est embarrassant de devoir répondre à ces questions quand n’importe qui peut écouter.

D’un point de vue légal, la compagnie peut refuser l’embarquement de passagers dont l’état peut s’aggraver pendant le vol ou avoir de sérieuses conséquences. Le couple a dû acheter de nouveaux billets pour continuer son voyage.