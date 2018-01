États-Unis : Un jeune homme mourant réalise tous ses rêves grâce à son meilleur ami

Dillon Hill s’est donné un objectif : faire de la vie de son meilleur ami un véritable rêve éveillé ! Car Chris Betancourt, 20 ans, a appris à la fin de l’année 2017 qu’il a fait une rechute de sa leucémie, 8 ans après avoir vaincu la maladie.

Cependant, comme le relate le HuffPost, les médecins ont peu d’espoir pour lui cette fois-ci. En effet, le jeune Américain a besoin d’une greffe de moelle. Sans cela, il ne lui reste qu’un ou deux ans à vivre.

Passer à la télévision, battre un record ou encore trouver l’amour

Une course contre la montre débute alors et ses proches décident de tout faire pour rendre sa vie meilleure. Dillon, son ami de toujours, met ses études entre parenthèses pour se consacrer à ce projet intitulé « One list, one life ». Le but ? Réaliser tous les rêves de Chris, qu’il a pris le temps de lister.

Parmi eux, certains sont plus faciles à atteindre que d’autres. De ce fait, pour financer les challenges les plus coûteux et sensibiliser le public, les deux compères partagent sur les réseaux sociaux des photos et vidéos de leurs histoires. Chris aimerait notamment passer à la télévision, battre un record du monde et rencontrer Johnny Depp. Mais il n’oublie pas les petits plaisirs de la vie comme faire une partie de paintball géante ou encore trouver l’amour. Le tout en gardant l’espoir de trouver un donneur.