Corée du Nord : Donald Trump se réjouit du défilé sans missiles intercontinentaux à Pyongyang

Des milliers de soldats suivis par l’artillerie et des chars ont défilé à Pyongyang dimanche 9 septembre pour célébrer le 70ème anniversaire de la Corée du Nord. Cependant, Kim Jong-un s’est abstenu de montrer les missiles balistiques intercontinentaux. Ceux-là même qui lui ont valu de multiples sanctions internationales. Ainsi, le président américain, Donald Trump, a salué, dimanche 9 septembre, ce défilé militaire sans missile nucléaire. Par ailleurs, il a remercié le leader nord-coréen Kim Jong Un pour cette initiative.

A tweeté le président américain, adressant un « Merci au président Kim ». En outre, il a estimé que rien ne valait « un bon dialogue entre deux personnes qui s’apprécient ».

North Korea has just staged their parade, celebrating 70th anniversary of founding, without the customary display of nuclear missiles. Theme was peace and economic development. “Experts believe that North Korea cut out the nuclear missiles to show President Trump……

…its commitment to denuclearize.” @FoxNews This is a big and very positive statement from North Korea. Thank you To Chairman Kim. We will both prove everyone wrong! There is nothing like good dialogue from two people that like each other! Much better than before I took office.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 9, 2018