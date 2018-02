Chine : une femme passe aux rayons X avec son sac à main pour ne pas le quitter

C’est un geste rituel pour les voyageurs. A l’aéroport, on laisse ses petits sacs, le temps qu’ils passent aux rayons X et que l’on soit aussi scanné. Mais, cette femme en Chine n’avait pas vraiment l’intention de prendre des risques avec ses affaires.

Sans doute plein d’argent

Elle a donc décidé de… Ne pas lâcher son sac et de le suivre sur le tapis à rayons X. De quoi donner une photo clairement inattendue. La scène s’est déroulée il y a quelques jours dans la station de train de Dongguan, située dans la région du Guandong dans le sud du pays. Si on ignore la raison exacte qui a poussé cette femme à suivre son sac ainsi, une hypothèse se dégage. Les Chinois donnent souvent de grandes quantités d’argent pour le Nouvel An Chinois. Il y a donc fort à parier qu’elle avait peur d’être volée. Le personnel chargé de la sécurité a été tellement surpris qu’il n’a pas réagi et laissé la femme passer.