Cette célèbre porn star décide de quitter l’industrie après avoir reçu des menaces de Daesh

Mia Khalifa est l’une des porn stars les plus célèbres du monde. Mais l’actrice a confié à l’ancien cycliste Lance Armstrong, au micro de son podcast “the New Forward”, qu’elle avait décidé de quitter cette industrie à cause des menaces répétées de l’Etat Islamique.

Des menaces trop récurrente

L’Etat Islamique a visiblement très mal pris que l’actrice d’origine libanaise s’habille en hijab dans certaines de ses vidéos pornographiques. Le détournement de ce signe religieux lui a ainsi valu d’être menacée de mort par l’organisation terroriste, une situation que l’on ne souhaite à personne…

Ces menaces de Daesh furent donc la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. En effet, Mia Khalifa songeait déjà à quitter l’industrie depuis des années. C’est en tout cas ce qu’elle a affirmé au micro de Lance Armstrong :

En y repensant, je ne sais pas ce qui m’est passé par l’esprit quand j’ai commencé cette carrière… J’avais 21 ans et j’étais bête. Dès que je suis devenue célèbre, j’ai commencé à me dire “barre toi de là !” Le porno, ce n’est pas ce que je voulais faire du tout à la base.

La jeune actrice a également affirmé qu’elle a embrassé cette carrière par volonté de “rébellion”, une décision qu’elle qualifie aujourd’hui “d’erreur”. Mia Khalifa s’est aujourd’hui reconvertie en tant que présentatrice d’événements sportifs.