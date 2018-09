Affaire Brett Kavanaugh : Christine Blasey Ford livre un témoignage émouvant et glaçant devant le Sénat américain

L’avenir de la Cour Suprême américaine se joue en ce moment aux Etats-Unis. En effet, Christine Blasey-Ford qui accuse Brett Kavanaugh, le candidat de Trump à la Cour suprême, d’agression sexuelle, est apparue en direct à la télévision américain lors de son audition devant le Sénat américain.

Watch the opening statement in full here: https://t.co/fEZan5W9rN pic.twitter.com/nInfYL2ql5

Watch the second part of Christine Blasey Ford’s statement before the Senate Judiciary Committee https://t.co/WhI6PVf2Xo

Ainsi, c’est avec des sanglots dans la voix que Christine Blasey-Ford a témoigné, ce jeudi 27 septembre, devant la commission judiciaire du Sénat américain. Pendant plus de quatre heures, cette universitaire de 51 ans a accusé sous serment le candidat, à la Cour suprême, Brett Kavanaugh de l’avoir agressé sexuellement en 1982. Pour cette audition historique toutes les chaînes de télévision américaines ont retransmis son témoignage.

Christine Blasey-Ford a lu mots, avec une émotion difficilement contenue, des déclarations préparées à l’avance.

A-t-elle introduit, tout en confiant être « terrifiée ».

A-t-elle résumé en revenant sur les détails d’une soirée improvisée de l’été 1982 dans la banlieue de Washington. A l’époque, elle avait 15 ans et Brett Kavanaugh, en avait 17.

A détaillé Christine Blasey-Ford, précisant que tous deux étaient « visiblement ivres ». Elle a ensuite relaté, qu’alors qu’elle montait aux toilettes, « on m’a poussée par derrière dans une chambre ».

Brett et Mark sont rentrés dans la chambre et ont fermé la porte derrière eux. On m’a poussé sur le lit. Puis Brett s’est mis sur moi.

Par ailleurs, tentant de la déshabiller, tout en la touchant partout sur le corps, « Il avait du mal parce qu’il était tellement ivre ».

C’est ce qui a eu l’impact le plus durable sur ma vie. J’avais du mal à respirer et j’ai cru que Brett allait accidentellement me tuer.

A-t-elle continué, en appelant toujours le magistrat par son prénom. Elle aurait finalement pu se dégager de son étreinte et quitter la pièce.

Ensuite, comme en écho à Donald Trump qui a mis en doute la crédibilité de son témoignage parce qu’elle n’en avait pas parlé pendant de longues années, Christine Blasey-Ford a expliqué :

En effet, elle s’est décidée à informer des parlementaires et le journal Washington Post, le 6 juillet dernier. Soit, juste avant l’annonce officielle de la nomination de Brett Kavanaugh, tout en restant anonyme. Elle a finalement révélé son identité après des fuites dans la presse.

A-t-elle encore dit, avant de répondre aux questions d’une procureure spécialisée dans les affaires de violences sexuelles.

Enfin, questionnée sur la possibilité qu’elle puisse se tromper d’agresseur, la professeure de l’université de Palo Alto en Californie, s’est dite « absolument » sûre qu’il s’agissait de Brett Kavanaugh.

A-t-elle affirmé, visiblement très touchée.

Feinstein: "How are you so sure that it was (Kavanaugh)?”

Ford: "The same way that I'm sure that I'm talking to you right now. Basic memory functions…”

Feinstein: “So what you are telling us is this could not be a case of mistaken identity?”

Ford: “Absolutely not" pic.twitter.com/AxJCTq5A2l

— CNN Politics (@CNNPolitics) September 27, 2018