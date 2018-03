Syrie : Le premier convoi d’aide humanitaire dans la Ghouta orientale contraint d’abréger sa mission

Ce lundi 5 mars, un convoi d’aide humanitaire a pu entrer en Syrie dans la région de la Ghouta orientale, près de Damas, pour la première fois depuis le 14 février.

Hélas, le gouvernement syrien a bloqué la livraison de produits médicaux. En outre, il a poursuivi son offensive terrestre et aérienne contre l’enclave rebelle.

Finalement, le convoi composé d’une quarantaine de camions s’est retiré en fin de journée de Douma, la principale ville de la Ghouta orientale. En effet, selon un communiqué de l’ONU, la mission a dû être interrompue au bout de neuf heures. Elle n’a donc pas pu livrer l’ensemble de son aide. Tout le personnel est sain et sauf et regagnait Damas dans la soirée.

A écrit sur son compte Twitter Sajjad Malik, le représentant de l’agence de l’ONU pour les réfugiés en Syrie.

HAPPENING NOW @UN @ICRC_sy @SYRedCrescent aid convoy to #EasternGhouta exiting #Duma after nearly 9 hours. We delivered as much as we could amidst shelling. Civilians are caught in a tragic situation. pic.twitter.com/P4Djg75XRX

— Sajjad Malik (@malik_sajjad) March 5, 2018