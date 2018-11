Lyon: mobilisation générale face à Hoffenheim

“C’est un match historique et il faut le gagner”: le président de Lyon Jean-Michel Aulas a décrété la mobilisation générale avant le match de ce mercredi (21h00) contre Hoffenheim, capital en vue de la qualification de l’OL pour les 8es de finale de la Ligue des champions.

Il ne s’est pas privé d’un tacle à ses concurrents nationaux, le PSG et Monaco, en glissant qu'”aujourd’hui, le football français compte surtout sur l’OL, un club respectueux des règles de l’UEFA soit dit en passant, pour continuer d’avancer sur la scène européenne”. Allusion aux révélations des “Football Leaks” qui ont notamment ciblé les deux autres clubs français engagés en C1.

Mais Jean-Michel Aulas a surtout sonné la remobilisation du groupe dans un entretien au quotidien local Le Progrès lundi: “Je dis aux joueurs: à vous de jouer, vous avez notre soutien. Je ne tiens pas un discours alarmiste. Les Memphis, Marcelo, Tousart, Ndombélé, sans doute pas au mieux samedi, ont les clés et ont tous un intérêt collectif. C’est leur match.”

L’OL face au doute…

Samedi après la pauvre performance de son équipe face à Bordeaux (1-1), le dirigeant avait déjà évoqué “une petite finale”. “Il faut tirer l’alarme pour éviter de jouer négativement mercredi comme contre les Bordelais et surtout ne pas altérer la confiance”, avait-il dit affichant sa préférence pour un succès contre Hoffenheim.

A l’aller, le 23 octobre, les Lyonnais avaient concédé, dans le temps additionnel, un résultat nul (3-3) qui peut apparaître comme une bonne performance européenne à l’extérieur mais qui au vu des circonstances du match reste une déception.

Au classement, Lyon, toujours 2e (5 points) et qui menait 3-2 à la 67e minute, avait raté l’opportunité de prendre une belle option pour la qualification. Et sur le plan purement sportif, l’équipe n’a pas levé les doutes sur sa solidité défensive.

Depuis, ce ne sont pas les matches de Ligue 1 qui ont suivi à Angers, péniblement gagné 2-1 à onze contre dix pendant une heure le 27 octobre, ou contre Bordeaux samedi qui ont pu rassurer ses supporters.

Sans parler des états d’âme de Memphis Depay, qui réclame un statut de grand joueur sans en assumer toujours sur le terrain les exigences de constance ou ceux de Tanguy Ndombélé, qui paraît avoir des difficultés à assumer ses galons de nouvel international.

“Nous ne pensions pas spécialement à Hoffenheim. Nous devons faire mieux, c’est évident et plus contrôler”, reconnaît le défenseur Marcelo, actuellement cible de critiques. “Nous avons vraiment un match important mercredi, il faudra faire tout notre possible et prendre une option pour la qualification”.

… mais maîtrise son destin

Une victoire permettrait aux Lyonnais, qui ont battu en déplacement Manchester City en ouverture de la compétition (2-1), de porter leur capital points à huit.

En espérant une défaite du Shakhtar Donetsk sur le terrain des Anglais, les Rhodaniens laisseraient aussi les clubs allemand et ukrainien à six longueurs à deux journées de la fin, de quoi aborder celles-ci avec sérénité en vue des 8es de finale.

L’OL n’est plus parvenu à ce stade de l’épreuve depuis la saison 2011-2012.

“Avec le nombre de points que nous avons, nous aurions signé au début. Nous sommes satisfaits des performances accomplies. Le bilan reste satisfaisant en Ligue des champions car nous avons notre destin entre nos mains. C’est le plus important”, a confié le milieu Lucas Tousart à l’AFP.

Et de conclure qu'”il faut gagner pour bien nous positionner en vue de la qualification”. Et pour balayer les doutes.