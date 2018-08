Le Paris SG bat Angers 3-1, grâce à Cavani, Neymar et Mbappé

Le Paris SG a dominé Angers 3-1 grâce à des buts de ses trois stars offensives Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar, alignés ensemble pour la première fois de la saison samedi lors de la 3e journée de Ligue 1.

Pour son retour à la compétition depuis sa blessure en Coupe du monde, l’Uruguayen Edinson Cavani a inscrit le 1er but du PSG dès la 12e minute. Thomas Mangani a égalisé pour les Angevins (21e s.p.) mais Mbappé (52e) et Neymar (66e) ont redonné l’avantage au PSG, plus que jamais leader de la L1 et toujours invaincu en match officiel cette saison.

Les Parisiens ont battu Monaco 4-0 lors du Trophée des champions, puis Caen (3-0) et Guingamp (3-1) en Ligue 1. Face à Angers, leur entraîneur Thomas Tuchel a testé un schéma tactique inédit, avec une défense à trois et le Brésilien Marquinhos, défenseur central de formation, au milieu de terrain.

Il a décidé de sortir à la mi-temps la recrue allemande Thilo Kehrer, timide pour ses débuts et responsable du penalty angevin, et de repasser à 4 défenseurs derrière. Ce, alors que le score était de 1-1, mais Angers a fini par plier en seconde période.

Titularisé dans les buts, le gardien champion du monde Alphonse Aréola s’est montré décisif, ne pouvant rien sur le penalty mais détournant notamment une tentative de Jeff-Reine Adélaïde (29e) et une autre de l’ancien parisien Wilfried Kanga (70e).