Le Mendocino Complex, le plus grand incendie jamais vu en Californie, a ravagé 114.850 hectares de terrain

La Californie est ravagée par les flammes depuis plusieurs semaines. Or, deux foyers particulièrement virulents ravagent le nord de la Californie. Ensemble ils ont formé, lundi 6 août, le Mendocino Complex, le plus grand incendie de l’histoire de cet Etat de l’ouest des Etats-Unis. En outre, deux personnes ont péri dans les flammes depuis le début de l’incendie.

Le CalFire a maîtrisé seulement 30% de l’incendie

Ainsi, les deux sinistres font rage dans les comtés de Mendocino, Lake et Colusa à 145 km au nord de San Francisco. Ils ont progressé fortement au cours des derniers jours. Les deux brasiers ont consumé jusqu’à présent 114.850 hectares de terrain.

Scenes from the Ranch Fire near Clearlake Oaks, California, part of the Mendocino Complex, which is made up of two blazes, the River Fire and the Ranch Fire

📷Noah Berger pic.twitter.com/SNGf8Zxrbf — AFP news agency (@AFP) August 5, 2018

Ce qui représente une superficie proche de la taille de la ville de Los Angeles. En outre, l’incendie du Mendocino Complex a entraîné l’évacuation de plus de 20.000 habitants et détruit plus de 100 bâtiments.

Or, le CalFire, le service californien de lutte contre les incendies n’est parvenu à maîtriser que 30% environ de l’incendie.

Parts of the Mendocino Complex fire are proving to be unstoppable, as fierce, hot winds continue to whip flames into a frenzy https://t.co/RXm2gtMKiE pic.twitter.com/zD9MH1pOt6 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) August 6, 2018

Aujourd’hui un système de haute pression a apporté à la région un temps plus chaud, de la sécheresse et des vents puissants.

A déclaré CalFire dans un communiqué.

Ainsi, l’incendie du Mendocino Complex a largement dépassé en superficie détruite l’incendie Thomas. Celui-ci avait détruit 114.078 hectares en décembre 2017.

Des feux très agressifs

Par ailleurs, l’incendie Carr, qui sévit également dans le nord de la Californie, a tué sept personnes. En outre, il a détruit plus de 1.600 bâtiments, dont un millier de logements. Il n’était lundi, selon le dernier bilan de CalFire, contenu qu’à 45%. L’autre grand incendie de la région, Ferguson, qui a provoqué la fermeture partielle du parc national de Yosemite, en pleine saison touristique, était contenu à 38%. Ainsi, plus de 14.000 pompiers combattent les divers incendies en cours dans l’Etat de Californie. Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées depuis le début de cette série de sinistres.

Ces feux sont extrêmement rapides, extrêmement agressifs, extrêmement dangereux.

A déclaré Scott McLean, un chef adjoint du département californien des forêts et de la protection contre les incendies.

Voyez comme c’est devenu énorme, en seulement quelques jours… Voyez à quelle vitesse cet incendie du Mendocino Complex est monté dans le classement des sinistres.

A-t-il fait valoir.