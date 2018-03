Mise en examen de deux responsables d’un casino Partouche à Cannes

Deux dirigeants du casino 3-14 situé à Cannes, qui appartient au groupe Partouche, ont été placés sous contrôle judiciaire, en plus d’une interdiction de diriger ou gérer l’établissement. Le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux, a ajouté que le président et le directeur du casino devront également verser une caution de 30 000 euros.

Deux joueurs ont aussi été mis en examen pour complicité et recel alors que deux autres interpellés sont finalement ressortis libre à l’issue de la garde à vue.

Comme le révèle SudOuest, au total sept personnes, dont trois directeurs de casinos du groupe Partouche, ont été interpellées dans la nuit du 10 mars. Elles étaient soupçonnées de “blanchiment de fraude fiscale“, tenue illicite d’une maison de jeux et de hasard” et “abus de bien social“. Une source proche du dossier a déclaré :

Ces personnes sont soupçonnées d’avoir organisé depuis au moins un an et demi, avec la bénédiction des directeurs et responsables de jeux du casino de Cannes, des parties de poker au cours desquelles le montant joué était très supérieur au montant déclaré officiellement; créant de fait un système de blanchiment de fraude fiscal et de minoration de recettes fiscales pour le casino. Le montant déclaré était parfois 20 fois inférieur à celui réellement joué.