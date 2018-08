Booba : Le rappeur incarcéré “seul dans une cellule” à Fleury-Mérogis

Suite à une bagarre à l’aéroport d’Orly, Booba et Kaaris et ont été placés en garde à vue. Après une première audience en comparution immédiate, les rappeurs ont tous deux été mis en détention provisoire, dans l’attente de leur procès reporté au 6 septembre. Comme le rapporte BFMTV, Booba a été incarcéré à Fleury-Mérogis, dans “une cellule isolée”, tandis que ses proches présents lors de l’altercation sont détenus dans d’autres unités.

Le samedi 4 août, Me Yann Le Bras, avocat de Booba, a déploré le fait que le rappeur ait été écroué en déclarant :

L’avocat estime que cette décision est inappropriée, notamment si l’on prend en compte le discours du rappeur lors de l’audience en comparution immédiate. Avant de faire savoir qu’il ferait appel, Me Le Bras a en effet affirmé :

Je trouve que les paroles de Booba ont été extrêmement raisonnées et dans l’apaisement. Et on nous dit que ce sont des risques de réitération et un climat malsain qui justifient le placement en détention. Il y a un décalage.