Affaire Adidas : Bernard Tapie accusé par ses adversaires d’instrumentaliser son cancer

Bernard Tapie est accusé de mettre en place une « stratégie de retardement ». Mais également « d’instrumentaliser sans pudeur sa maladie ». C’est en tout cas ce que lui reprochent les avocats du Consortium de réalisation (CDR), son adversaire depuis vingt-cinq ans dans l’affaire Adidas selon une information du Journal du Dimanche dans son édition du dimanche 7 janvier.

Ainsi, alors qu’il doit être hospitalisé le 9 janvier pour une grave intervention chirurgicale, les avocats de la partie adverse se sont opposés au report d’une audience prévue la veille, lundi 8 janvier, dans un tribunal belge. En effet, ils contestent que son état de santé lui interdise d’y participer. Pis encore, ils l’accusent « d’instrumentaliser sans pudeur sa maladie ».

Nous regrettons et déplorons l’état de santé de M. Tapie. Néanmoins, son hospitalisation n’étant prévue que pour le 9 janvier, il est parfaitement possible qu’il assiste à l’audience du 8 janvier.

Ont-ils écrit le 2 janvier au tribunal de commerce de Bruxelles. En outre, ils ont précisé que

Le temps de trajet entre Paris et Bruxelles est inférieur à deux heures. Et ne fait pas obstacle à ce que M. Tapie puisse rentrer à Paris le 8 janvier. En vue de son hospitalisation le lendemain.

De son côté, Bernard Tapie a produit un certificat attestant qu’il doit « subir une lourde opération » mardi 9 janvier. Irrité, il a protesté :

Évidemment que si je pouvais être là j’y serais. J’ai été présent devant toutes les juridictions, sauf dans les affaires purement techniques. La réalité, c’est que ces gens-là veulent ma mort. On n’a jamais vu un acharnement pareil. Toutes les semaines, ils me sortent un truc nouveau. Ils veulent être sûrs de me finir.