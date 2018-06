G7 : Donald Trump se retire du communiqué final et menace de nouvelles taxes commerciales

A la surprise générale samedi 9 juin dans la soirée, Donald Trump a fait volte-face contre ses alliés d’Europe et du Canada. En effet, le président américain s’est désolidarisé du communiqué final péniblement négocié au sommet du G7 à La Malbaie au Canada. Il a qualifié le Premier ministre canadien de « très malhonnête et faible » pour avoir jugé les tarifs américains « insultants ».

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018