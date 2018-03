Etats-Unis : Une Américaine jette pour 100.000 dollars de bijoux à la poubelle

Cela a failli se terminer en cauchemar. Une Américaine qui vit dans l’Etat de Géorgie a jeté par erreur des bijoux à la poubelle. Une erreur qui aurait pu lui coûter 100.000 dollars sans la détermination des employés.

Au milieu de 10 tonnes de déchets

Le 9 mars dernier, la déchetterie de Road Candler reçoit un drôle d’appel. Une femme locale est affolée. Elle a perdu 100.000 dollars de bijoux. Trois anneaux et un bracelet qui ont fini par erreur à la poubelle. Mais, elle ne s’en est rendu compte qu’après le passage des éboueurs. Elle veut donc savoir s’il est possible de faire quelque chose. La tâche s’annonce titanesque. 300 tonnes de déchets arrivent dans cette décharge chaque jour. Et ils n’ont qu’une seule information. Les bijoux se trouvent dans un sac poubelle noir.

Mais, l’heure permet de sauver les choses. Les employés commencent à chercher dans les déchets arrivés dans les 20 dernières minutes. Cela représente tout de même 10 tonnes de déchets. Petit miracle, après quelques heures, ils retrouvent le sac et son contenu. On espère au moins que les employés ont eu le droit à une petite récompense pour leurs efforts.

Pas sûr qu’au milieu de l’immense déchetterie sauvage des Yvelines, elle aurait récupéré ses bijoux.