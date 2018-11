Une sexagénaire s’est inscrite sur un site de rencontres. Toutefois, au lieu de trouver l’amour, elle s’est fait arnaquer, et pas de peu d’argent. En effet, on parle d’une arnaque de 5.199 euros. La Voix du Nord rapporte que chaque internaute est tôt ou tard exposée à une arnaque. Cependant, même si ces tentatives échouent souvent, il y en a une qui fait toujours des victimes : Celle qui cible les personnes désireuses de trouver l’âme sœur.

C’est justement ce qui est arrivé à cette sexagénaire du Pas-de-Calais. En effet, le quotidien régional relate qu’elle a rejoint un site de rencontres en janvier 2018. Elle y a rapidement fait la connaissance d’un homme.

Un prétendant virtuel habitant en Côte d’Ivoire

Cet homme lui avait dit qu’il était en Côte d’Ivoire. De plus, il lui a raconté qu’il était aux prises avec un problème d’héritage. L’homme lui a alors demandé de lui avancer de l’argent. Accordant sa confiance à sa nouvelle connaissance, celle-ci accepta. Elle lui a envoyé un premier virement de 1.750 euros. Toutefois, l’homme réitère sa demande par la suite et envoie, en échange, un faux chèque de 4.000 euros à sa cible.

En somme, la victime enverra 4.890 euros, en plus de 309 euros de frais, à son prétendant virtuel. Quant aux 4.000 euros, la femme l’a envoyé à sa banque qui lui a informé que c’était un faux. Or, à partir de cet instant, l’arnaqueur arrête de correspondre avec la femme.

Aucune information probante n’a permis à la sexagénaire de poursuivre sa plainte

La Voix du Nord rapporte que la victime a porté plainte auprès de la gendarmerie, qui a ouvert une enquête. Cependant, comme il n’y avait aucun indice permettant d’identifier l’arnaqueur, l’affaire a été classée.

Actuellement, les arnaques sont tellement présentes sur la toile que des ingénieurs néo-zélandais ont créé Re : Scam. Il s’agit d’un logiciel qui permet de se venger des escrocs du net. Grosso modo, le but de ce logiciel est d’entrer dans le jeu de l’arnaqueur. Autrement dit, vous le menez en bateau le plus longtemps possible en monopolisant son attention. Le but est d’empêcher l’arnaqueur de s’attaquer aux personnes vulnérables.