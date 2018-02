La mère de Jonathann Daval anéantie : « Mon petit Jonathann, j’aurais jamais cru… »

Jonathann Daval, le veuf éploré a fait tomber le masque, le 30 janvier dernier, en avouant le meurtre de sa femme Alexia. Et si la famille de la jeune femme est bien sûr plongée dans l’horreur, celle du présumé coupable ne comprend pas beaucoup plus ce qu’il lui arrive…

Après la mise en examen de son fils pour «meurtre sur conjoint», la mère de Jonathann Daval, accompagnée de l’un de ses autres enfants, s’était déjà confiée à BFMTV.

[Alexia] faisait partie de notre famille. C’est une perte très dure qu’on a subie. On comprend leur douleur, les interrogations qu’ils peuvent avoir.

Révélait-elle alors.

Plusieurs jours plus tard, la peine est d’autant plus immense pour cette mère d’une famille nombreuse.

A glissé Martine Daval, la mère du jeune homme, avant de refermer sa porte au nez des journalistes de Paris Match.

Sous le choc, peinée, elle ne peut se confier davantage à la presse.

Pourtant, du côté de la famille de la victime, les langues se délient. Thibault Fouillot, un cousin, a raconté à propos de Jonathann Daval, à L’Est Républicain :

C’est un personnage assez lisse, effacé, peu communicant. Il parle très peu de lui et de sa vie […]. Il est un peu comme un fantôme […]. En dix ans, je n’ai jamais eu d’histoires avec lui, mais jamais envie de partager quoi que ce soit non plus.