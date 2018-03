Un jeune russe tué et dévoré par des chiens errants

Oleg Shushunov est mort après une attaque sauvage de chiens errants. Une femme a réussi a survivre à une attaque des animaux quelques heures plus tard.

Il allait devenir père

Oleg Shushunov, allait devenir père pour la première fois à 18 ans. Mais, il y a quelques jours, il a été attaqué par une meute de chiens errants dans le village de Kursakovo en Russie. Il a hurlé pour que l’on vienne l’aider mais, il avait des douzaines de morsures sur le corps quand on l’a finalement retrouvé. Autant d’attaques qui ne lui ont laissé aucune chance de survie. L’homme se rendait à la maison d’un ami, quand il a été attaqué par ce que la police décrit comme une “meute de chiens fous”.

Une femme a eu plus de chance quelques heures plus tard dans le même village. Kristina Rostova, 24 ans, a été mordue au visage et à la tête. Mais, elle a pu être sauvée grâce à un passant qui est venu lui prêter assistance. La jeune femme a indiqué que sans son aide, elle serait morte. Les chiens ont été capturés et euthanasiés indiquent nos confrères du Mirrror. La municipalité va désormais mettre en place un plan de contrôle des animaux errants.