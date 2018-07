Fillette de onze ans violée pendant plusieurs semaines en Inde : Dix-sept hommes arrêtés

Les faits se déroulent à Chennai, capitale de l’État du Tamil Nadu (sud). Une fillette de 11 ans, revient alors de l’école et fait du vélo autour de sa résidence. Selon les enquêteurs relayés par Le Parisien, le groom d’ascenseur de 66 ans est le premier à s’en prendre à elle. L’agresseur aurait ensuite invité d’autres hommes à le suivre.

Violée pendant des semaines

La petite fille, souffrant de troubles de l’audition, aurait été violée pendant plusieurs semaines par des gardes de sécurité, un plombier, et d’autres hommes. En plus d’avoir filmé la victime pendant le viol, les tortionnaires présumés lui administraient des drogues et sédatifs. Afin de la violer, la fillette était amenée dans différents endroits du complexe, comme le sous-sol, la terrasse, la salle de sport et des toilettes publiques. C’est sa famille, alertée par la fillette, qui a saisi la police.

Au total, 17 hommes ont été arrêtés et présentés devant un tribunal.

Nous n’en sommes qu’au début de l’enquête et nous devons encore approfondir pour connaître les détails

a déclaré un responsable policier de Chennai.

Selon le Hindustan Times, certains d’entre eux ont été frappés par un groupe d’avocats.

L’Inde ébranlée par de nombreuses affaires de viol

Ce n’est pas la première fois que l’Inde est secouée par des affaires de viol de fillette. En début d’année, une fillette musulmane de huit ans avait été violée et tuée par des villageois hindous.

Selon les chiffres du gouvernement Indien environ 19 000 viols de mineurs ont été signalés en Inde en 2016. Un chiffre malheureusement loin de la réalité, qui a poussé le gouvernement à introduire la peine de mort pour les viols d’enfants de moins de 12 ans.