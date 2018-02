Le site brésilien G1 rapporte une lugubre et sombre histoire. Cette histoire c’est celle de Rosangela Almeido dos Santos, brésilienne de 37 ans, déclarée morte à l’hôpital à la fin du mois de janvier. Un choc septique serait la cause officielle de son décès comme l’indique le rapport d’autopsie. La défunte est donc enterrée le 29 janvier à Riachao das Neves, dans le nord est du Brésil. Seulement, des bruits suspects sont entendus par des visiteurs du cimetière, qui préviennent alors sa famille le 9 février.

Je me suis rendue en face de la tombe et j’ai entendu plusieurs fois taper. J’ai pensé que des enfants jouant par là me faisaient une blague. Puis j’ai encore entendu gémir deux fois, et plus rien.