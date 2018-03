Etats-Unis : Gina Haspel, ancienne espionne controversée, devient la première femme directrice de la CIA

Il s’agit d’une nomination aussi historique que controversée. En effet, Gina Haspel est la première femme à prendre la direction de la CIA. Elle a été choisie, mardi 13 mars, pour remplacer l’ancien directeur, Mike Pompeo, nommé par Donald Trump au poste de secrétaire d’Etat.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018