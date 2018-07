Des Bleus “africains”? Aux Etats-Unis, un animateur fâche l’ambassadeur de France

Une boutade qui finit par provoquer un débat identitaire: l’animateur de l’une des émissions phare de la télévision américaine, “The Daily Show”, s’est attiré les foudres de l’ambassadeur de France à Washington pour avoir affirmé que l’Afrique avait remporté la Coupe du monde après la victoire de la France.

Le Sud-Africain Trevor Noah, l’un des humoristes et présentateurs les plus connus des Etats-Unis, avait félicité “l’Afrique” pour cette victoire en raison des origines immigrées de beaucoup de joueurs français.

“L’Afrique a gagné la Coupe du monde!”, s’était réjoui l’animateur. “Je comprends, il faut qu’ils disent que c’est l’équipe de France mais regardez-les, hein. On ne devient pas aussi bronzé en traînant dans le sud de la France, les amis”.

La plaisanterie a aussitôt provoqué une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux, relançant le débat sur les modèles d’immigration américain et français. Et si elle a fait rire beaucoup d’internautes, notamment aux Etats-Unis, elle en a aussi choqué de nombreux autres, qui ont accusé Trevor Noah –fils d’un père blanc et d’une mère noire ayant grandi sous l’apartheid– de faire le jeu de l’extrême droite.

Diplomate en colère

La sortie de l’animateur semble surtout avoir fortement déplu à l’ambassadeur de France à Washington, Gérard Araud. Le diplomate a sèchement répondu mercredi dans une lettre que “rien ne pourrait être plus éloigné de la réalité”.

“Les origines riches et variées de ces joueurs sont le reflet de la diversité de la France”, a écrit M. Araud dans cette missive également publiée par l’ambassade sur Twitter. “Contrairement aux Etats-Unis, la France ne se réfère pas à ses citoyens en fonction de leur race, de leur religion ou de leur origine”.

“En les qualifiant d’équipe africaine, il semble que vous niiez leur identité française”, a poursuivi l’ambassadeur.

“Même sous forme de plaisanterie, cela légitime l’idéologie qui revendique le fait d’être blanc comme la seule définition de l’identité française”, a dénoncé M. Araud, qui défend régulièrement le modèle républicain français sur Twitter.

La réponse de Trevor Noah n’a pas tardé.

“Quand je dis qu’ils sont Africains, je ne le dis pas pour les exclure de leur identité française”, a-t-il lancé pendant son émission après avoir lu des extraits de la lettre de M. Araud à son public. “Je le dis pour les inclure dans mon africanité”.

Double identité

L’animateur a reconnu que l’extrême droite en France et aux Etats-Unis utilisait l’argument des origines pour attaquer les immigrés, mais il a dit trouver “étrange” de laisser entendre que les joueurs ne pouvaient être à la fois Français et Africains.

“Pourquoi ne peuvent-ils pas être les deux? Pourquoi cette dualité est-elle seulement permise à un petit groupe de personnes?”, a-t-il ajouté sous les applaudissements du public.

“Donc ce qu’ils affirment ici, c’est que pour être français vous devez effacer tout ce qui est africain?”, a-t-il poursuivi.

“L’Amérique n’est pas parfaite, mais ce que j’aime à propos de ce pays, c’est que les gens peuvent encore célébrer leur identité au sein de leur américanité (…). Vous pouvez aller à une parade portoricaine en Amérique pour célébrer le fait que vous soyez portoricain et américain en même temps”, a-t-il fait valoir.

Trevor Noah s’est aussi insurgé contre le fait que, “en particulier en France”, médias et politiciens n’évoquaient les origines des immigrés africains que “lorsqu’ils sont sans emploi ou qu’ils ont commis un crime”.

Mais “quand leurs enfants fournissent à la France une victoire à la Coupe du monde, on ne doit les identifier que comme +France+”, a-t-il dénoncé, en affirmant qu’il allait continuer à louer les joueurs “en tant qu’Africains parce que je pense qu’ils viennent d’Afrique –leurs parents sont africains– et ils peuvent être français en même temps”.

“Et si les Français disent qu’ils ne peuvent pas être les deux, alors je pense que ce sont eux qui ont un problème, pas moi”, a-t-il encore asséné.

Ce sujet sensible avait déjà été abordé, mais sur un autre ton, par l’ancien président américain Barack Obama, en visite à Johannesburg pour le centenaire de la naissance de Nelson Mandela.

“Tous ces mecs ne ressemblent pas, selon moi, à des Gaulois”, avait dit en souriant M. Obama en référence aux Bleus. Mais “ils sont Français, ils sont Français!”, avait-il insisté.