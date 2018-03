Le Butt Luge Challenge, les excès du Spring Break

Vous pensiez avoir tout vu ? Que les films comme American Pie ou Spring Brinkers vous avaient préparés au pire ? On a une mauvaise nouvelle pour vous. Découvrez le “Butt Luge”.

De l’alcool et des fesses

C’est une de ces nouvelles traditions qui sont nées avec les fêtes étudiantes. Puisque l’on trouve des images qui datent de plus d’un an et d’autres de quelques jours, on peut désormais dire que le “Butt Luge” fait partie des classiques du Spring Break, la semaine de vacances des étudiants américains qui se déroule en ce moment.

Vous n’en avez jamais entendu parler ? On va faire les présentations. Le Spring Break est par essence une période de l’année qui inclut pour les étudiants américains des vacances à la plage (Cancun au Mexique par exemple), de l’alcool en large quantités et du sexe. Le “Butt Luge” mêle un peu de tout ça. Il vous faut une bière et une fille en bikini. Vous versez ensuite la première sur les fesses de la seconde. L’homme (ou la femme) se place en dessous et boit la bière comme il le peut. On vous laisse découvrir la scène en images, c’est plus clair. Et c’est sans doute le pire que l’on ait jamais vu du Spring Break.