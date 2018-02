Boardriders évoque avec déchirement le décès de Pierre Agnès, PDG de Quiksilver

Boardriders confirme donc le décès de Pierre Agnès dans un communiqué officiel. Le PDG de Quiksilver n’a pourtant toujours pas été retrouvé au large d’Hossegor. L’homme de 54 ans est ainsi porté disparu depuis mardi matin. Il était parti seul en mer aux alentours de 7h30 pour pêcher. L’alerte a été donnée après la découverte de son bateau échoué sur une plage à Soorts-Hossegor. Les recherches en mer ont été suspendues mercredi soir.

Pierre Agnès occupe la fonction de président directeur général du groupe Boardriders. L’enseigne détient une place centrale sur le marché des sports de glisses. Le groupe vient donc enfin de s’exprimer publiquement suite au drame. Aucune réaction n’avait encore filtré suite à l’annonce de la disparition en mer de son PDG. Boardriders regroupe notamment les marques Quiksilver, Roxy et DC Shoes.

Le communiqué de Boardriders au sujet de la disparition en mer de Pierre Agnès

La rédaction de Sud-Ouest a dévoilé l’intégralité du communiqué diffusé ce vendredi.

C’est avec une profonde tristesse que nous confirmons aujourd’hui que les efforts de recherche et de sauvetage n’ont pas permis de retrouver notre PDG, Pierre Agnès, disparu en mer depuis mardi matin. Toute la famille de Boardriders et les milliers de personnes que sa disparition a touchés à travers le monde pleurent cette perte tragique. Nos pensées et nos prières vont à sa femme, ses enfants, sa famille et ses amis dans cette période extrêmement difficile.

Très vive émotion au sein du groupe Boardriders

La société Boardriders a tenu à évoquer l’engagement, la passion et le professionnalisme de Pierre Agnès.

Pierre a consacré ses 30 dernières années – soit toute sa carrière professionnelle – à Quiksilver, Boardriders et à la communauté du surf. Notre industrie a perdu un formidable ambassadeur, visionnaire et charismatique. Mais nous avons aussi perdu un ami cher et un leader passionné. […] Il a contribué à faire de Quiksilver le leader de l’industrie et laisse en héritage le n°1 mondial des sports de glisses. Nous sommes déterminés à bâtir sur sa vision et à poursuivre le succès du groupe Boardriders.

Les qualités de Pierre Agnès

Thomas Chambolle, le directeur financier de la marque, et José Clédera, directeur des Ressources Humaines de Boardriders, se sont également confiés au micro de France 3 Nouvelle Aquitaine. Ils sont « anéantis par la perte soudaine et inattendue de Pierre ». Ils sont également « reconnaissants pour les efforts déployés par les équipes de recherche et de sauvetage qui ont travaillé sans relâche pour le retrouver, et pour l’afflux de messages de soutien venus des quatre coins du monde ».

Le président monde du groupe, Greg Healy, a fait part de son émotion également.

Notre seul réconfort est que Pierre a disparu là où il aimait être – l’océan et sa beauté immense et sans fin, l’une de ses passions. Son leadership laisse une équipe exceptionnellement forte au sein de Boardriders….

Pierre Agnès est donc considéré comme mort malheureusement. Seul un miracle et une découverte exceptionnelle pourraient encore ramener un espoir à ses proches, à sa famille et au monde du surf. De nombreuses cérémonies vont être organisées à travers la planète afin d’honorer la mémoire de Pierre Agnès. Une veillée était ainsi prévue vendredi soir dans la région à l’initiative du Santocha Capbreton Surf Club. D’autres hommages seront programmés dans les prochaines semaines.