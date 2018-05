Banlieues: Borloo appelle à un “plan de reconquête républicaine”

Les banlieues “ne demandent pas d’assistance” mais leur “place dans la République”, a affirmé mardi Jean-Louis Borloo, en appelant à un “plan de reconquête républicaine” avant la présentation, par Emmanuel Macron, de mesures très attendues pour les quartiers défavorisés.

Notre pays “est à un virage”: soit il choisit “le repli, le malentendu et la haine”, ou alors “il se redéploie” comme un “très grand pays” riche de sa jeunesse, a affirmé M. Borloo, auteur d’un rapport ambitieux qui devait nourrir la réflexion du chef de l’Etat sur l’action à mener dans les quartiers prioritaires.

“Les banlieues ne demandent pas d’argent ou d’assistance”, mais simplement leur “place dans la République”, a-t-il ajouté, en dénonçant “l’espèce de scandale qui consisterait à dire qu’on a beaucoup donné, des milliards aux quartiers, comme s’ils avaient réclamé”.

Mais le plan qu’attendent ces quartiers où “il y a plus de besoins, plus de jeunesse dans une situation plus complexe, et moins de moyens globaux”, est “un plan massif de créations d’emploi” et “de reconquête républicaine,” a-t-il martelé, en appelant à “changer radicalement la donne”.

“Au fond, leur situation est similaire à celle d’autres territoires de la République” que ce soit “les bassins industriels en crise”, les “zones rurales”, ou “une partie des Outre-Mer”, a affirmé M. Borloo. “Ce dont on parle c’est d’un rattrapage ou une reconquête républicaine pour 10, 15 millions de nos compatriotes”, a-t-il souligné.

Lors de son allocution, le chef de l’Etat veut “donner une vision, du sens”, mais pas présenter “un catalogue de mesures” pour ces quartiers qui concentrent les difficultés économiques et sociales, assure-t-on à l’Élysée, en soulignant que “l’enjeu n’est pas tant budgétaire que de mobilisation et d’efficacité”.