Agression à Vendin-le-Vieil : la prison bloquée par une centaine de surveillants

“Tout ce qui n’est pas en uniforme bleu marine ça ne rentre pas, on ne laisse entrer que le service pénitentiaire”, a affirmé Grégory Strzempek, secrétaire local de l’Ufap-Unsa à Vendin-le-Vieil.

A l’intérieur, il y aura un débrayage ce matin, avec des collègues qui vont prendre leur fonction plus tard dans la journée. Nous, à l’extérieur, on bloque tout ce qui est intervenants, professeurs des écoles, le personnel de cantine pour les détenus, les gens qui viennent pour les parloirs…

a-t-il précisé.

Un barrage constitué de palettes, pneus et de divers encombrants a été érigé devant la prison.

Ce qu’on réclame en premier lieu, c’est le départ du directeur de la prison, qui est pro-voyoucratie et après on pourra commencer à négocier les conditions de sécurité et notamment réclamer des moyens pour gérer les détenus dangereux