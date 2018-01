Un Centre Pompidou va ouvrir à Shanghai

Deux mois après avoir inauguré le Louvre à Abu Dhabi, Emmanuel Macron poursuit sa diplomatie « culturelle » à l’international. Ainsi, la France et la Chine ont conclu un partenariat pour établir un Centre Pompidou d’art contemporain à Shanghai. Le président de la République a fait cette annonce mardi 9 janvier à l’occasion d’une déclaration à Pékin aux côtés de son homologue Xi Jinping. Une place importante devrait notamment y être accordée à l’art contemporain chinois.

Un protocole d'accord a été établi avec la #Chine pour la création d'un Centre Pompidou à #Shanghai. La #diplomatie culturelle comme formidable passerelle entre les pays et vecteur de rayonnement pour nos collections nationales. @CentrePompidou — Francoise Nyssen (@FrancoiseNyssen) January 10, 2018

Une politique d’ouverture à l’international

Le musée parisien Georges Pompidou, qui possède l’une des plus importantes collections d’art contemporain au monde, mène une intense politique d’ouverture à l’international, notamment en Asie. Le concept de Centre Pompidou à l’étranger est déjà en test depuis mars 2015 à Malaga, en Espagne. Cette première implantation à l’étranger, qui doit durer cinq ans, n’a pas tardé à faire ses preuves. En effet, au bout de 18 mois, près de 320.000 visiteurs avaient déjà visité « El Cubo ». Il s’agit d’un cube transparent posé sur le quai du port de plaisance de la ville andalouse.

L’idée du Centre Pompidou provisoire est de construire un réseau mondial. Et on va aller notamment vers la Chine, le Brésil, l’Inde. Des pays avec des scènes contemporaines tout à fait extraordinaires. Et dont nous devons renforcer la présence de notre collection.

Avait annoncé en 2015 le président du Centre Pompidou à Paris, Alain Seban dans les colonnes du Monde.

Ainsi, le projet en Asie n’est pas nouveau. En effet, un protocole d’accord a été signé à l’été dernier avec le West Bund Group, un groupe public chinois. L’ouverture au public du Centre Pompidou était alors envisagée pour début 2019. En attendant, les autorités chinoises ont choisi de loger ce nouveau musée dans un bâtiment tout neuf de 25.000 m2. Conçu par l’architecte britannique David Chipperfield, la construction a commencé fin 2016. Elle devrait s’achever fin 2018. L’objectif pour le Centre Pompidou sera d’y organiser une vingtaine de manifestations de 2019 à 2024.

Diplomatie culturelle

Outre Shanghai et Malaga, le Centre Pompidou avait annoncé en 2016 un projet d’implantation à Séoul, la capitale sud-coréenne. En 2020, un espace devrait également être créé à Bruxelles. Cette politique du musée français vise à valoriser son savoir-faire et sa collection. Une des plus importantes du monde, après celle du MoMA à New York. En effet, inauguré en 1977 à Paris, le Centre Pompidou conserve près de 120.000 œuvres d’art.

L’ouverture de musées et l’organisation d’expositions longue durée à l’étranger font partie intégrante de la diplomatie culturelle active de la France. En 2015, pendant un an, le musée Marmottan a notamment fait voyager plus de 90 tableaux de Monet à travers le Japon. En novembre dernier ouvrait aux Émirats Arabes Unis, le Louvre Abu Dhabi, qui expose des œuvres de plusieurs musées français. Enfin, Emmanuel Macron a annoncé mardi qu’une édition des Rencontres photographiques d’Arles serait organisée dans la ville de Xiamen, dans l’est de la Chine.