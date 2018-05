25 MAI : Journée Internationale des enfants disparus

C’est un chiffre qui fait froid dans le dos mais fort heureusement la plupart sont retrouvés dans les huit jours qui suivent leur disparition. Par contre, certains eux, sont toujours portés disparus. Une lutte permanente pour les parents de ses enfants.

Pourquoi le 25 mai ?

Le 25 mai 1979, un jeune garçon de 6 ans au nom de Etan Patz disparaît à New York. Il a été enlevé. Cette tragique disparition a fortement choqué l’opinion publique à l’époque. C’est à cette occasion, que le premier portrait d’un enfant disparu a été imprimé sur les boîtes de lait.

Je lui ai dit au revoir. Je l’ai vu traverser la rue. Je me suis retournée et c’est la dernière fois que je l’ai vu

a raconté la mère de l’enfant, des décennies plus tard, face à la justice.

Les années suivantes, des associations ont commencé à commémorer cette date. Ce n’est qu’en 1983, sous Ronald Reagan, que le président des Etats-Unis a déclaré le 25 mai comme “journée des enfants disparus”.

Le Canada commémorera ce jour l’année suivante en 1986. Puis cette journée du 25 mai, au fil des années, prendra une tournure internationale.

En France, la première journée internationale des enfants disparus a été organisée le 25 mai 2003 à l’initiative de la Fondation pour l’Enfance et des associations La Mouette , l’APEV (Aide aux Parents d’Enfants Victimes) et MANU association.

Ne pas oublier

Cette journée à pour but de ne pas oublier ses enfants disparus. Elle permet également de mettre en exergue une réflexion sur les stratégies de prévention en lien étroit avec les autorités judiciaires et associatives.

Le 116 000 : un numéro qui doit être connu de tous

Mis en place en 2007, ce numéro Européen accessible en France et dans les 28 Etats membres de l’Union européenne et en Suisse est gratuit et disponible 24h/24h. Car chaque heure, 5 enfants disparaissent en France.

Cette journée mondiale a pour symbole le myosotis dont le nom signifie ‘Ne m’oublie pas’ dans de nombreuses langues européenne. En anglais “forget me not”.