Harcèlement scolaire : Evaëlle,11 ans, se suicide

La collégienne de 11 ans a été retrouvé pendu dans sa chambre le 21 juin. Quelques jours avant le drame, ses parents avaient déposé une plainte pour harcèlement scolaire.

Des insultes, des brimades, des coups, des situations humiliantes… Evaëlle n’a pas pu continuer à vivre. La jeune fille avait pourtant changé de collège en cours d’année, après les vacances de février, mais cela n’a pas suffit. C’est au Parisien, que les parents de la jeune fille précise qu’elle vivait un enfer.

D’après une amie de son premier collège, les élèves n’étaient pas les seuls à harceler Evaëlle :

Elle était devenu la cible de ses camarades, les moqueries et le harcèlement avaient continué sur les réseaux sociaux. Malgré tout, la jeune fille est décrite par ses parents comme une enfant pleine de joie et dotée d’une grande empathie.

Elle voulait être amie avec tout le monde. Souvent dans l’excès et quand on est dans l’excès, on se fait rejeter.