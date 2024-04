Attention aux arnaques aux faux organisateurs des JO 2024

Les JO 2024 sont la cible de nombreuses arnaques en ligne.

Les JO 2024 sont le théâtre de fraudes en ligne. ESET alerte sur les arnaques aux prestations fictives. Protégez-vous avec les conseils de cybersécurité de Benoit Grunemwald, expert en cybersécurité chez ESET France, pour profiter pleinement de l'événement en toute sécurité.

Alerte aux arnaques : Restaurateurs, méfiez-vous des faux organisateurs des JO 2024 à Paris

Les JO 2024, qui auront lieu à Paris, sont une occasion indéniable pour les escrocs de s'attaquer aux commerçants et restaurateurs. En effet, certaines entreprises fictives proposent des prestations alléchantes, telles que des emplacements de "food truck" sur les sites olympiques, moyennant un acompte pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros.

La commissaire Magali Caillat, de la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière, met en garde contre ces arnaques bien orchestrées : « Les escrocs utilisent des brochures et des plaquettes qui imitent parfaitement les supports de communication du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop). De plus, les noms de domaines utilisés par les escrocs se terminent souvent par @france-paris2024.org au lieu du légitime @paris2024.org ».

Il est donc primordial pour les commerçants et restaurateurs de rester vigilants face à de telles propositions frauduleuses et de vérifier l'authenticité des offres avant de céder à la tentation. En cette période propice aux arnaques, la prudence est de mise pour éviter les mauvaises surprises.

Le Maître de la Cybersécurité - Benoit Grunemwald met en garde contre les arnaques en ligne et dévoile ses secrets de protection digitale

Benoit Grunemwald, expert en cybersécurité chez ESET France, met en garde contre les arnaques en ligne et souligne l'importance de mettre en place des mesures de protection adéquates pour sécuriser ses actifs numériques.

Selon lui, « il est essentiel d'avoir deux remparts de défense contre les attaques cybercriminelles ». D'une part, « un rempart technologique qui analyse automatiquement le contexte et détecte les éléments suspects », et d'autre part, « un rempart humain qui bloque les attaques les plus sophistiquées ».

Grunemwald insiste sur « l'importance de maintenir à jour les systèmes d'exploitation des ordinateurs, des smartphones, des caisses enregistreuses et autres outils informatiques ». Il recommande également de faire appel à un professionnel pour réaliser un audit du parc informatique et mettre en place des mesures de protection adaptées.

Il met en garde contre « les techniques de manipulation psychologique utilisées par les cybercriminels pour inciter les individus à divulguer des informations sensibles. Il encourage à ne pas négliger le facteur humain dans la protection contre les arnaques en ligne ».

En conclusion, Benoit Grunemwald recommande « de ne pas sous-estimer la protection de son parc informatique, de mettre en place des procédures de sécurité pour les dépenses et de rester vigilant face aux potentielles arnaques en vérifiant systématiquement les informations et en contactant les interlocuteurs à partir des sites officiels ». Il suggère également de collaborer avec des syndicats professionnels pour vérifier la véracité des offres reçues.