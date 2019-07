Voici les 10 plus grosses fortunes de France en 2019

Le magazine Challenge a établi le classement des 500 plus grandes fortunes françaises. Ce que l’on peut d’ores et déjà retenir de ce classement, c’est que les 10 premiers détiennent près de 350 milliards d’euros.

Parmi ce classement des 500 plus grosses fortunes de France, il y a des propriétaires de groupe de luxe mais également de plus en plus de personnalités issues du monde des start-up.

Cocoricooo

– Le premier en-tête de ce classement n’est sans doute pas une surprise. Bernard Arnault du groupe LVMH est toujours en première position. Le patron du groupe truste depuis deux ans la première position, il pèse plus de 90 milliards d’euros (+16% en 1 an). Cette augmentation considérable de sa fortune le classe troisième fortune de la planète. En effet, Bernard Arnault se place juste derrière le PDG de Microsoft, Bill Gates et celui d’Amazon Jeff Bezos.

-En deuxième position de ce classement, les deux frères Alain et Gérard Wertheimer. Ils ont très discrets mais sont tout de même à la tête d’un empire du groupe de luxe Chanel. Avec un chiffre annuel de 9,88 milliards d’euros (+12,5%). Leur fortune est évaluée à 50 milliards d’euros.

-La troisième place revient à la fille de Liliane Bettencourt. Françoise Bettencourt-Meyers, propriétaire du groupe l’Oréal détient 45,8 milliards d’euros.

-La quatrième place revient à la famille Hermès avec ses 43 milliards d’euros.

-La Famille Mulliez (propriétaire de Décathlon, Pimkie ou Flunch) est à la cinquième place avec 32 milliards d’euros.

-La sixième place est pour François Pinault et son groupe Kering qui se compose de marques de luxe. (Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron) avec 29 milliards d’euros.

– La septième place est pour les enfants Dassault qui gère le patrimoine de leur père avec une fortune estimée à 23 Milliards d’euros. (24 % de Thales, 5,1 % de bioMérieux, Artcurial, Le Figaro…))

-En huitième position, Pierre Castel qui est dans le secteur des boissons comme le vin, les bières, les spiritueux ou les boissons gazeuses avec une fortune de 14 milliards d’euros.

– En neuvième position, la famille Besnier propriétaire du groupe Lactalis, avec prés de 12 milliards d’euros.

-En dixième position de ce classement, Patrick Drahi, à la tête du groupe Altice, avec 9 milliards d’euros.

Au total, ces dix plus grosses fortunes représentent près de 350 milliards d’euros.