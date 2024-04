Accident ferroviaire à Lyon : les trains bloqués jusqu'au 1er mai, enquête en cours

Interruption de la circulation des trains entre Givors et Lyon Perrache suite à un affaissement de talus.

Aucun blessé grave n'a été signalé.

Dans un ballet épique entre la nature impétueuse et le savoir-faire inébranlable de la SNCF, les trains continuent leur course effrénée, malgré les obstacles, pour garantir la sécurité et le confort de ses passagers.

La course des trains entre Givors et Lyon Perrache a été brutalement interrompue suite à un affaissement de talus causé par les intempéries, bloquant un TER avec 200 passagers à bord. Malgré l'accident, aucun blessé grave n'est à déplorer, tandis que la SNCF prévoit des travaux d'infrastructure et une expertise pour comprendre les causes de l'incident.

L'incroyable sauvetage du TER bloqué par la boue à Grigny-le-Sablon

La SNCF a annoncé que la circulation des trains entre Givors et la gare de Lyon Perrache restera interrompue jusqu'au mercredi 1er mai en raison d'un « affaissement de talus » provoqué par les fortes pluies. Un TER transportant près de 200 passagers s'est retrouvé bloqué à Grigny-le-Sablon (Rhône) après avoir heurté une coulée de boue, mais a miraculeusement réussi à rester sur ses rails.

Les équipes de SNCF Réseau sur place ont confirmé la nécessité de travaux d'infrastructure pour réparer les dégâts. L'incident a été décrit comme un « important choc » par le journaliste de France Télévisions Léo Chapuis, témoin de la scène à bord du train au moment de l'accident.

Un train spécial a été dépêché depuis la gare de Lyon Perrache pour évacuer les passagers du TER immobilisé, intervenant vers 22 heures.

Une équipe d'experts prévue après l'incident

La SNCF a confirmé qu'aucune blessure grave n'avait été signalée suite à l'incident. Les services de secours ont pris en charge « deux personnes, dont une femme enceinte », a précisé la compagnie ferroviaire.

Selon la préfecture du Rhône rapporté par BFM Lyon, une trentaine de pompiers ont été mobilisés sur les lieux, tandis que "Le Progrès" mentionne la mobilisation de 20 engins de secours.

La SNCF recommande aux usagers de la ligne Givors-Lyon Perrache d'envisager des itinéraires de substitution pour leurs déplacements.

« Une évaluation conjointe avec les autorités compétentes en voirie est prévue afin d'analyser les causes de cet affaissement de talus, la voie ferrée étant située en contrebas d'une route », a déclaré la SNCF.