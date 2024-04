La Niña, l'opposée d'El Nino fait son grand retour : Comment la France sera touchée ?

La Niña devrait faire son retour prochainement en France, selon les prévisions de la Noaa.

En France, La Niña pourrait entraîner un temps changeant en été.

L'arrivée imminente de La Niña pourrait bien chambouler le cours de l'année 2024, offrant un changement climatique significatif et des surprises météorologiques en perspective pour la France.

Prévisions climatiques agitées en France, la possible arrivée de La Niña à l'automne prochain suscite des interrogations quant à son impact sur le pays. Les océanographes américains annoncent un probable changement de saison hivernale précoce en perspective.

Le retour de La Niña en 2024 : les températures mondiales bouleversées

La prochaine saison automnale pourrait être marquée par le retour de La Niña, selon les océanographes de la Noaa. Avec des chances estimées à 90 %, ce phénomène pourrait entraîner une baisse significative des températures, jusqu'à -1,5 degré par rapport à la normale. Cette anomalie climatique, caractérisée par un refroidissement des eaux de surface de l'est de l'océan Pacifique, contraste avec El Niño.

Si La Niña est susceptible de provoquer des conditions météorologiques plus humides en Australie, en Asie du Sud et dans le nord de l'Amérique du Sud, elle est également associée à des périodes de sécheresse au Moyen-Orient et dans le sud des États-Unis.

Malgré son impact sur le climat global, le renforcement continu du réchauffement climatique pourrait atténuer l'effet de rafraîchissement associé à La Niña, comme l'a souligné le climatologue Pierre Bonnin de Météo France. Les chances de revoir El Niño en 2024 sont quant à elles presque nulles, ce qui pourrait modifier les prévisions concernant la température mondiale pour cette année-là.

Impact de La Niña en France : des étés perturbés et des hivers précoces à prévoir

Selon Régis Crepet, météorologue de la Chaîne Météo, « La Niña pourrait avoir un impact significatif sur le climat français ». En effet, les étés marqués par ce phénomène pourraient être caractérisés par une circulation océanique perturbée, entraînant un temps changeant en France. De plus, des anticyclones renforcés sur l'Europe centrale pourraient causer des vagues de chaleur dans l'Hexagone.

Cependant, avec le retour de La Niña prévu à l'automne prochain, l'impact sur la France pourrait se faire davantage ressentir en hiver. La modification des centres d'action, notamment avec des anticyclones polaires renforcés, pourrait entraîner un refroidissement global de l'hémisphère nord.

La Niña étant généralement synonyme d'hiver précoce en France, il est donc recommandé de rester attentif à l'évolution de la situation climatique dans les prochains mois.