Plan d'épargne retraite : un plan qui fait l'unanimité auprès des futurs retraités

Le Plan d'épargne retraite (PER) a dépassé les attentes en termes d'encours et de nombre de titulaires.

Le Plan d'Épargne Retraite (PER) dépasse les attentes avec plus de 10 millions de titulaires et un encours dépassant les 100 milliards d'euros à la fin de l'année 2023, selon le ministère de l'Économie. Cette nouvelle marque un succès retentissant pour cet outil d'épargne incontournable, salué par Bruno Le Maire comme un atout majeur pour préparer l'avenir financier des Français.

Le PER : un pari gagnant pour une retraite sereine

Le Plan d'épargne retraite (PER) a connu une progression remarquable en franchissant les seuils de plus de 100 milliards d'euros d'encours et de 10 millions de titulaires d'ici la fin 2023, comme l'a annoncé le ministère de l'Économie. Cette dynamique impressionnante concerne différents types de PER, notamment :

les PER d'entreprise collectifs avec 23,4 milliards d'euros d'encours,

les PER d'entreprise obligatoires avec 19,5 milliards d'euros d'encours,

les PER individuels avec 59,9 milliards d'euros d'encours et plus de 3,69 millions de titulaires.

Issu de la loi Pacte de 2019, le PER est un outil d'épargne à long terme permettant aux titulaires de préparer leur retraite en épargnant pendant leur vie active. Les versements sont libres, mais les fonds ne sont pas disponibles avant la retraite, sauf dans certains cas exceptionnels tels que l'achat d'une résidence principale ou des situations de « accidents de la vie » spécifiquement définies comme l'invalidité, le surendettement, ou l'expiration des droits d'assurance chômage. À la fin de la vie professionnelle, les titulaires peuvent choisir entre un versement en capital unique ou une rente mensuelle.

10 millions de Français ont choisi le PER

Le Plan d'Épargne Retraite (PER) a connu une croissance significative fin 2023, dépassant deux seuils symboliques avec plus de 10 millions de titulaires et un encours dépassant les 100 milliards d'euros. Cette réussite a été soulignée par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui a salué le PER comme « un outil d'épargne incontournable depuis son lancement en octobre 2019 ».

Le succès du PER s'explique par sa simplicité et ses avantages par rapport aux nombreux produits d'épargne retraite précédents (PERP, Madelin, article 83, PERCO) aux règles complexes et hétérogènes. Le PER offre une approche plus attrayante et accessible, ce qui en fait un choix populaire parmi les Français soucieux de préparer leur retraite.

Bruno Le Maire souligne que le PER représente une avancée significative dans la lutte contre la déshérence en matière d'épargne retraite. Cette problématique est appuyée par le fait que de nombreux assurés ne réclament pas la liquidation de leur contrat, comme l'a révélé un rapport de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR) remis au Parlement en 2018. Selon ce rapport, les contrats d'épargne retraite non liquidés après l'âge de 65 ans représentaient 5,4 milliards d'euros d'encours non utilisés.