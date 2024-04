10 000 postes disponibles pour ce métier sans diplôme rémunéré 3 000 euros

Plus de 10'000 offres d’emploi recensées par France Travail pour ce métier sans diplôme

Cet emploi est accessible à tous avec seulement un CAP et est payé 3000 € par mois

En France, les opportunités de travail sont offertes dans plusieurs secteurs, notamment pour les métiers dits en tension. C’est le cas pour ce métier sans diplôme très recherché par les employeurs en France et qui offre un salaire pouvant atteindre 3 000 euros.

En France, les intentions d'embauche des employeurs pour 2024 restent à un « très haut niveau », notamment pour certains métiers. Selon l’enquête annuelle de France Travail, anciennement Pôle Emploi, sur les « besoins en main-d’œuvre des entreprises », publiée mercredi 24 avril, près de 3 millions de projets d’embauches sont comptabilisés cette année en France dans différents secteurs d’activité.

De nombreuses offres d’emploi se présentent aux Français dont certaines sont très bien rémunérées sans pour autant exiger un diplôme supérieur. C’est le cas pour le métier de métallier-serrurier avec 10'000 offres d’emploi recensées pour cette année sur France Travail, rapporte Mobeez.

Le métier de métallier-serrurier est payé jusqu’à 3000 euros

Ce métier essentiel dans les domaines de la construction et de la rénovation, attire de plus en plus de candidats désireux d’embrasser une carrière technique et manuelle. Pour accéder au métier de métallier-serrurier, plusieurs parcours de formation sont disponibles : le CAP Métallier, le Bac Pro Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques et le Brevet Professionnel Métallier.

Ces programmes de formation permettent aux futurs métalliers-serruriers d’acquérir des compétences techniques essentielles telles que la lecture de plans, l’utilisation de machines-outils, l’assemblage de structures métalliques, et le respect des normes de sécurité. La dextérité manuelle, la rigueur et un bon sens relationnel sont également requises chez le métallier-serrurier.

Le métier de métallier-serrurier très recherché en France offre des rémunérations attrayantes. Le débutant peut gagner un salaire mensuel brut d’environ 1 800 euros, tandis que le métallier-serrurier qualifié peut gagner jusqu’à 3 000 euros par mois, en fonction de l’expérience et des responsabilités.