Le Bitcoin peut-il révolutionner l’organisation des clubs de football ?

Il semble en effet que plusieurs grands clubs se soient inscrits sur la plate-forme en ligne eToro afin de tester ce concept innovant.

Les transferts de joueurs

Pour un club de football, le transfert de joueurs est un poste de dépense extrêmement important. Or, au lieu de payer avec des monnaies traditionnelles, plusieurs clubs commencent à s’intéresser aux crypto-monnaies et notamment au Bitcoin. Il faut dire que ces dernières présentent un certain nombre d’avantages.

C’est sans aucun doute pour cette raison que sept clubs de Premier League à savoir Tottenham, Leicester City, Newcastle United, Southampton, Cardiff City, Brighton et Crystal Palace, ont décidé de se lancer dans cette aventure. On a pu constater lundi 20 août qu’ils avaient ouvert des portefeuilles de crypto-monnaies sur la plate-forme de trading eToro.

Une campagne de promotion

Pour l’instant, il ne s’agit que d’une campagne de promotion pour la plate-forme qui souhaite devenir plus célèbre grâce à ces clubs de football. Le porte-parole de l’entreprise insiste sur la facilité et la rapidité des transactions qui sont bien plus simples à réaliser d’un pays à l’autre. Un avantage considérable pour les plus grands clubs de football.

Et ce n’est pas tout. En effet, eToro insiste également sur le fait que les monnaies virtuelles peuvent aider les clubs de football à améliorer leur transparence au niveau financier. C’est également un système ingénieux pour lutter contre la contrefaçon. Le Bitcoin et les autres crypto-monnaies pourraient donc révolutionner les transferts de joueurs au niveau international mais pas seulement.

Vous l’aurez compris, plusieurs grands clubs s’intéressent de très près aux monnaies numériques. D’ailleurs, quelques exemples de transferts en Bitcoin ont été médiatisés ces derniers mois. Preuve que les crypto-monnaies commencent à avoir une belle influence au niveau international.