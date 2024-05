200 euros de plus et 800 euros de prime sur le compte de ces fonctionnaires dès aujourd'hui

Une revalorisation de salaire de 200 euros net par mois sera accordée dès ce mois de mai à des milliers de fonctionnaires

Une prime exceptionnelle de 800 euros leur sera également versée, comme l’avait promis le Premier ministre

Bonne nouvelle pour ces quelque 8000 fonctionnaires de l’Éducation nationale. Dans un contexte marqué par l’inflation et la dégradation du pouvoir d’achat, une revalorisation salariale de 200 euros net par mois et une prime exceptionnelle de 800 euros seront versés à compter de ce 1ᵉʳ mai 2024 dans le compte des infirmières scolaires.

Les infirmières scolaires ne cessent de réclamer, via leurs syndicats, de meilleures conditions salariales. Si leur paye avait augmenté en janvier dernier avec la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, ces professionnels de l’Éducation nationale veulent un traitement salarial à la hauteur de leur engagement en faveur de la société. Les infirmières scolaires occupent une position clé dans les établissements. Elles offrent un suivi médical et un soutien en éducation à la santé.

Infirmiers scolaires : prime de 800 € et revalorisation de 200 € par mois

Ces fonctionnaires, au nombre de 7700 environ à l’échelle nationale, ont été entendues puisqu'à compter de ce mois de mai, leur salaire net augmentera de 200 €. Une hausse qui représente environ 10 % de leur rémunération actuelle. Une reconnaissance pour ces agents publics qui commençaient leur carrière à 1500 € et n'arrivaient à 2000 € net par mois qu'au bout de 10 ans d'ancienneté.

L'entrée dans le métier se fera donc désormais à 1735 € net par mois, comme l’explique le site du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Selon les tableaux de rémunération indiciaire des infirmiers de l'éducation nationale, un infirmier scolaire avec une ancienneté d’un an et six mois (2ᵉ échelon) touchera, à compter du 1ᵉʳ mai 2024, un salaire mensuel brut 2 328 € brut, soit 1 848 € net. L’agent qui compte 4 ans d’expérience (10ᵉ échelon) va toucher un salaire brut 3 416 € soit 2 712 € net.

Une autre prime de 1250 € versée à ces infirmiers scolaires

Ce n'est pas tout. Le salaire de ces fonctionnaires va également augmenter grâce au versement d'une prime exceptionnelle : 800 € seront octroyés, également à partir de ce 1ᵉʳ mai, à ces professionnels de la Santé exerçant dans les établissements scolaires. Par ailleurs, en plus de la hausse de salaire de 200 € et de la prime de 800 €, une autre prime de 1250 € sera versée aux infirmiers et infirmières qui coordonnent la lutte contre le harcèlement scolaire.

Pour rappel, l’annonce de cette revalorisation salariale des infirmières scolaires a été faite en janvier dernier par le Premier ministre. Lors de son discours de politique générale prononcé mardi 30 janvier, Gabriel Attal a annoncé que les salaires des infirmiers de l’Éducation nationale augmentent de 200 € net par mois, avec une prime de 800 €, à partir de mai 2024. Le Premier ministre également a demandé au gouvernement de « travailler à des revalorisations pour les autres personnels sociaux et sanitaires en milieu scolaire ».