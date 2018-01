Accusé de viol par sa fille adoptive, Woody Allen reçoit le soutien de Jack Lang

Woody Allen est dans la tourmente. Sa fille adoptive Dylan Farrow l’a encore une fois accusé de l’avoir violée durant sa jeunesse. Les premières accusations de Dylan Farrow remontent à 1992 quand l’actrice Mia Farrow, alors en couple avec le réalisateur, s’aperçoit qu’il entretient une liaison avec sa fille adoptive Soon-Yi, qu’elle a adoptée avec le compositeur André Pervin, son précédent mari.

Suite à une importante bataille judiciaire, Woody Allen n’est pas condamné pour ces faits mais perd en revanche la garde de ses enfants. Dylan Farrow était âgée de 7 ans au moment des faits. Bien qu’ayant réitéré les accusations en 2014, aujourd’hui âgée de 32 ans, elle a décidé cette fois de témoigner face caméra :

Je dis la vérité et je pense que c’est important que les gens se rendent compte qu’une victime, une accusatrice, compte. Que cela suffit à changer les choses.

Un soutien inattendu ?

De nombreuses personnalités du 7ème art ont décidé de cesser toute collaboration avec le réalisateur. Cependant, l’ancien ministre Jack Lang fait partie des rares personnes à soutenir le co-scénariste de Quoi de Neuf, Pussycat ?. Suite à la polémique, Jack Lang a en effet posté deux tweets pour marquer son soutien et son affection envers Woody Allen.

#WoodyAllenforever Il love you — Jack Lang (@jack_lang) January 18, 2018

Woody Allen s’est défendu en envoyant un communiqué à la chaîne CBS :

Lorsque ces accusations ont été portées la première fois il y a 25 ans, elles ont été minutieusement examinées par la clinique spécialisées dans les abus sexuels sur enfants de l’hôpital de Yale-New Haven et par les services de protection de l’enfance de l’État de New-York. Les deux ont travaillé de manière indépendante pendant plusieurs mois et ont conclu qu’aucun abus sexuel n’avait eu lieu.

Woody Allen a été le compagnon de Mia Farrow pendant près de 12 ans à partir de 1979. Ils ont ensemble adopté deux enfants, Dylan et Moses, et ont également eu un enfant biologique, Satchel, qui n’aurait plus aucun contact avec son père.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net