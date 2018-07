Faon Faon danse sa chorégraphie à l’envers sur le clip Mariel

Le duo féminin Faon Faon a tout pour plaire. Libre, et bourré d’énergie, ce groupe bruxellois qui évoque les Brigitte nous dynamite la journée avec la vidéo de son nouveau single Mariel.

Composé de Fanny et Olympia, Faon Faon qui s’est déjà taillé une belle réputation chez lui en Belgique commence à traverser la frontière avec le clip de Mariel. Ce nouveau single signé des incandescentes musiciennes de Faon Faon a la particularité d’avoir été interprété tout à l’envers, pour donner cette chorégraphie absurde et psychédélique qui a été tournée à Almeria en Espagne.

Faon Faon célèbre la complicité, l’amour et les beaux jours dans des chansons euphoriques, espiègles et atypiques. Chez Faon Faon, les voix s’enlacent et se délassent, s’amusant d’un rien, riant de tout. Brillantes, chaleureuses, les harmonies voltigent ici sous un soleil radieux.

Hymnes insouciants, et pourtant plein d’espoir, les morceaux célèbrent la complicité, l’amour et les beaux jours.

Laissez-vous entrainer à la poursuite de Mariel !