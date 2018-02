Red Sparrow s’annonce violent et hot

En d’autres termes, celui-ci sera interdit aux mineurs en dessous de 16 ans, à moins d’être accompagné par un adulte. Une première pour l’actrice habituée à jouer dans des films grand public.

Des scènes de violence et de sexe “graphiques”

Red Sparrow narre les aventures de Dominika Egorova (Jennifer Lawrence), une jeune danseuse étoile au début de carrière très prometteur. Mais une blessure grave vient brutalement interrompre ses plans et chambouler sa vie. La jeune femme est alors manipulée par les cadres de la Sparrow School, une école dirigée par les services secrets, qui recrute clandestinement des jeunes gens au talent extraordinaire pour les transformer en machine à manipuler et à tuer.

Après avoir subi un entraînement dont la difficulté frôle le sadisme, elle devient une véritable arme pour les services secrets. Mais sa vie bascule à nouveau lorsque sa nouvelle position la met en danger, elle et sa famille. Elle ne pourra alors compter que sur elle-même pour se sortir de cette situation a priori inextricable.

La classification Rated R de Red Sparrow est justifiée par la présence de scènes de violence et de torture très graphiques, du contenu à caractère sexuel incluant de la nudité, et enfin l’utilisation d’un langage outrancier dans le film. Cela prouve bien que les années Hunger Games sont définitivement révolues pour l’actrice, qui s’engage à présent dans des long-métrages plus “osés”.

Une première pour l’actrice

Etant donné le statut de Jennifer Lawrence, régulièrement classée parmi les actrices les plus bankables d’Hollywood, nous ne pouvons que saluer les risques pris par la comédienne depuis quelque temps. En effet, on a pu la voir dernièrement dans le film Mother! de Darren Aronofsky, un thriller horrifique osé, qui s’est malheureusement soldé par un échec critique et commercial patent.

Il n’en reste pas moins que malgré cette déconvenue, l’actrice persiste dans cette direction en s’engageant dans un film destiné à une audience moins “mainstream“. En effet, Red Sparrow s’annonce comme un thriller d’espionnage particulièrement haletant, comme en témoignent les bande-annonces diffusées ces derniers mois.

Red Sparrow sortira au cinéma le 4 avril prochain en France.

