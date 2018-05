Ne l’appelez plus Marion Maréchal le Pen !

Marion MarĂ©chal le Pen va très prochainement ouvrir son Ă©cole Ă Lyon. L’ex dĂ©putĂ© a dĂ©cidĂ© de changer de vie et de nom !

Ambiance chez la famille Le Pen ?

Elle affirme qu’elle n’a plus de raison de garder un nom “politique”. Pour la nièce de Marine Le Pen c’est un moyen d’acter son passage Ă la vie civile. InterviewĂ© par le site Boulevard Voltaire, l’ancienne Ă©lue affirme ne pas avoir honte de son nom. Elle explique pourquoi elle a dĂ©cidĂ© de supprimer son nom.

Une manière, surtout, d’acter mon passage à la vie civile. Je n’ai jamais eu et n’aurai jamais honte de mon nom. L’adossement du nom de ma mère, Le Pen, avait clairement un objectif en 2012 : laver l’honneur de ce nom à Carpentras, vingt ans après la terrible affaire qui l’avait souillé. Je pense avoir mené cette mission avec succès par mon élection. Je n’ai plus de raison de garder, aujourd’hui, mon nom « politique ». Je ne suis plus que Maréchal… Finalement, ce n’est déjà pas si mal !

D’autres ambitions

Marion MarĂ©chal est la directrice gĂ©nĂ©rale de l’Institut de sciences sociales, Ă©conomiques et politiques (Issep). Cette Ă©cole sera en charge de former les “grandes Ă©lites françaises”, dont les formations sont “conformistes” et “vecteurs des grands poncifs de notre temps sur la mondialisation, l’inutilitĂ© des frontières, le profit comme seule valeur”. A noter, que les diffĂ©rents intervenants proviennent de divers courants de l’extrĂŞme droite qui dĂ©fende un “combat culturel et mĂ©tapolitique” car “transmettre les valeurs civilisationnelles” ne peut pas se faire “uniquement par le biais Ă©lectoral”. De fait, elle admet Ă©galement que “quelques membres” de l’Ă©cole sont “issus des rangs du FN” mais assure qu’il “n’y a pas de raison de les exclure” tout comme “des gens qui auraient pu s’investir Ă LR, Ă DLF (Debout la France, prĂ©sidĂ© par Nicolas Dupont-Aignan, NDLR), au PCD (parti chrĂ©tien dĂ©mocrate, fondĂ© par Christine Boutin, NDLR), ou autre”.