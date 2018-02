États-Unis : un couple affame leurs enfants, il ne voulait plus d’eux

Un couple a plaidé coupable d’avoir affamé leurs trois enfants aux États-Unis. Ils grignotaient de la peinture pour survivre et étaient couverts d’excrément et d’urine.

Le père veut s’en débarrasser

Un couple originaire de Pennsylvanie, aux États-Unis, a essayé de faire mourir de faim leurs trois enfants. Le père ne voulait plus d’eux. Les enfants, deux filles de 4 et 5 ans et un garçon de 6 ans, sont ainsi restés enfermés dans une chambre, sans lits et sans chauffage, durant plus de trois mois.

Si les affamer n’était pas suffisant, leur peau était couverte de poils d’animaux, de saletés, d’excrément et d’urine. Comble de l’horreur, les trois enfants grattaient la peinture écaillée des murs et la mangeaient pour tenter de survivre, rapporte le New York Post. Lors de leur découverte, l’un d’entre eux ne pesait que 10 kilos.

Les enfants frôlent la mort

Les travailleurs sociaux ont secouru les enfants décharnés de leurs parents, le 16 décembre 2016. Ils les ont ensuite emmenés à l’hôpital. Ils étaient si maigres que les médecins pouvaient voir leurs os à travers leur peau. Le docteur, qui les a examinés, a souligné que deux d’entre eux étaient à quelques jours de la mort.

Jeudi dernier, Joshua Weyant, 33 ans, et Brandi Weyant, 38 ans, ont plaidé coupables. Le couple doit faire face à plusieurs chefs d’accusation de séquestration, de mise en danger de la vie d’enfants, d’agressions aggravées et de conspiration. Le jugement sera rendu au mois de mai. Ils encourent un minimum de dix ans de réclusion.