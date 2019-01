Explosion de Trévise : l’hommage national aux deux pompiers morts dans l’explosion

Un hommage national a été rendu ce matin, Jeudi 17 janvier. Simon Cartannaz et Nathanaël Josselin ont péri lors de l’explosion d’une boulangerie rue de Trévise le 12 Janvier.

Cette fuite de gaz survenue le 12 janvier a également fait deux autres mort, une touriste espagnole et une habitante de l’immeuble. On dénombre également une cinquantaine de blessés. Simon Cartannaz 28 ans et Nathanaël Josselin 27 ans, ont subi de plein fouet l’effet de blast, ne leur laissant que peu de chance de survie.

Les deux sapeurs-pompiers ont été projetés à plusieurs mètres par une explosion d’une très forte intensité, avec la rupture de deux conduites de gaz a expliqué au Parisien le Général Jean-Claude Gallet, commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Ce Jeudi 17 Janvier, un hommage national s’est tenu au quartier général de la BSPP dans le 17e arrondissement de la capitale en présence du ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, la ministre des Armées Florence Parly, la maire de Paris Anne Hidalgo et la maire du 9e arrondissement Delphine Bürkli et des familles des victimes.

Je vous regarde et je vois le souvenir du sergent Simon Cartannaz et du caporal Nathanaël Josselin.

Dans la cour de cette caserne Champerret, nous les entourons une dernière fois pour leur faire promesse, celle que leur passion vive et que leur engagement ne meure jamais. pic.twitter.com/YCbu05k4or — Christophe Castaner (@CCastaner) January 17, 2019

Aucun média n’était convié lors de l’hommage National

A la demande des familles des victimes, aucun média n’était invité durant cet hommage national. Seul quelques Tweets des Pompiers de Paris nous laisse entrevoir l’émotion de la Brigade lors de l’hommage.

Aujourd'hui, un #hommage national est rendu au sergent Cartannaz et au caporal Josselin https://t.co/ansy7fs2N8 — Pompiers de Paris (@PompiersParis) January 17, 2019

À nos frères d’armes. Nous ne vous oublierons jamais. pic.twitter.com/w6FM0LYeyY — Pompiers de Paris (@PompiersParis) January 17, 2019

Retour en images sur l’hommage rendu à nos frères d’armes Simon Cartannaz et Nathanaël Josselin à l’état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. pic.twitter.com/7rkOL9Atdc — Pompiers de Paris (@PompiersParis) January 17, 2019

Les pompiers de Paris ont également mis en place une cagnotte pour aider les familles des victimes.

Un pot commun a été mis en place par notre association pour aider les familles de nos camarades. Merci pour eux.https://t.co/SOUItbocky pic.twitter.com/hug4aHx8OM — Pompiers de Paris (@PompiersParis) January 13, 2019

Les deux hommes ont été faits chevaliers de la légion d’honneur à titre posthume, rapporte France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.