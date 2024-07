Passage à l’heure d’été en France : voici la date prévue en 2024

C’est officiel, la France devra encore une fois se plier à la volonté du gouvernement et effectuer son passage à l’heure estivale avec l'arrivée du printemps. Les citoyens sont donc prévenus et doivent se tenir prêts pour effectuer le changement requis en 2024, dans quelques jours seulement.

Passer à l’heure d’hiver et à l’heure d’été est devenu un rituel pour tous les Français. Ils doivent être attentifs à régler les aiguilles de leurs montres deux fois par an afin de ne pas être en avance ou en retard d’une heure le jour suivant. Voici ce que vous devez retenir sur le prochain changement prévu pour la fin de ce mois de mars.

Quand est prévu le prochain passage à l'heure d'été ?

Pour répondre à la question qui préoccupe tout le monde en ce moment, la France passe ce week-end à l'heure d'été. Ce sujet revient sur toutes les lèvres deux fois par an, et on ne peut vraiment pas dire que ce soit vain. Ce moment tant attendu arrivera très bientôt. Tous les habitants de l'hexagone devront être prêts à régler leurs pendules dans la nuit du samedi au dimanche prochain avant d’aller au lit, une date qui tombe entre le 30 et le 31 mars 2024.

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de bonnes nuits de sommeil, car tout le monde devrait perdre une heure à 2 heures du matin, heure à laquelle toutes les montres doivent être réglées avant 3 heures du matin.

On pourra néanmoins se consoler en affirmant que ce changement devrait permettre à la majorité de profiter d’une heure supplémentaire et de voir leurs journées s’allonger.

Inutile de rappeler aux propriétaires d'appareils et de gadgets récents que ces jouets de la technologie sont généralement équipés de systèmes neufs programmés pour passer à l’heure d’été automatiquement. Résultat, seul le soleil se couchera plus tard tous les soirs jusqu’au solstice d’été.

Pourquoi devrait-on encore changer d'heure ce printemps ?

Beaucoup de Français ont pu penser que le passage à l'heure d'hiver 2024 était le dernier. Fausse alerte, puisque le Parlement européen a opté pour la suppression de ce rituel en 2019, mais son application ne se fera pas avant quelques années.

Le projet en question concerne la suppression du changement rapide, ce qui se fera progressivement selon le souhait des États membres afin de ne rien perturber dans leur fonctionnement interne.