Aéroports de Paris : Les voyageurs ne seront plus obligés de sortir les liquides et les ordinateurs de leurs bagages

Les aéroports de Paris, qui visent à moderniser les procédures de contrôle de sécurité, commencent à introduire de nouveaux scanners 3D. Ces derniers vont permettre aux voyageurs passent par Orly et Roissy-Charles de Gaulle de ne plus sortir leurs ordinateurs et liquides des bagages pour un contrôle.

ADP se modernise

Cette initiative, menée par le Groupe ADP, pourrait marquer un tournant dans la gestion des contrôles, offrant une expérience plus fluide et moins contraignante pour les passagers. L'expérimentation et le déploiement progressif des scanners 3D dans les aéroports parisiens annoncent une transformation significative dans le processus de contrôle des bagages cabines.

Ces appareils, qui sont capables de fournir une image tridimensionnelle du contenu des bagages, pourraient éliminer beaucoup de contraintes pour les voyageurs. Régis Lacote, directeur de l’aéroport Roissy-CDG, explique que cette technologie offre l'avantage majeur de permettre aux voyageurs de déposer leurs bagages cabines sans avoir à extraire préalablement les ordinateurs et les liquides, simplifiant ainsi le processus de vérification.

Moins de fouilles corporelles aux aéroports de Paris

Le déploiement de ces scanners 3D ne se limite pas à améliorer le confort des voyageurs, ça permettrait aussi de réduire significativement le temps de passage aux contrôles de sécurité. « Le gain pour les passagers est clair, le temps de préparation lors du contrôle baisse d'un tiers à 60 secondes. On obtient après analyse moins de fouilles corporelles. On passe de 13 % à 8 % de fouilles manuelles », indique Justine Coutard, directrice de Paris-Orly, à BFM Business.

Roissy et Orly déjà équipés de 8 scanners

L’équipement complet de l’aéroport Roissy-CDG reste un défi de taille, face à une demande mondiale croissante pour ces scanners. Les premiers tests de déploiement de ces scanners 3D ont débuté fin 2022, avec 8 scanners déjà installés à Roissy et Orly. Le déploiement complet de 40 lignes équipées à Roissy-CDG et Orly est prévu d'ici 2026.

Ces nouveaux équipements offrent des avantages considérables pour les voyageurs. Le temps de préparation lors du contrôle pourrait être réduit, avec moins de fouilles manuelles. De plus, les possibilités techniques des scanners 3D permettent une analyse approfondie du contenu des bagages, sans nécessité de retirer les objets.