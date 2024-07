L'Union européenne interdit les portemonnaies cryptographiques anonymes.

Les utilisateurs de cryptomonnaie en Europe sont inquiets quant à cette nouvelle loi qui limite leur liberté financière.

Suite à des développements règlementaires récents, les paiements en cryptomonnaie en tout genre utilisant des portefeuilles cryptographiques non identifiés sont désormais considérés illégaux dans l'Union européenne.

Cette mesure fait partie d'une série de nouvelles lois visant à mettre fin au blanchiment d'argent (AML) dans l'intégralité du continent européen. Selon le député européen Patrick Breyer, de nombreux membres de la Commission principale du Parlement européen ont approuvé cette décision le 19 mars dernier.

La nouvelle loi anti-blanchiment ne s'arrête pas uniquement à l'interdiction des portemonnaies anonymes, puisqu'elle s'oppose également à certains niveaux de paiements en espèces. Dans cette optique, toute transaction en espèce dépassant les 10'000 euros sera considérée comme illégale, de même que les paiements anonymes en cash dépassant les 3000 euros.

Les paiements en cryptomonnaie seront interdits uniquement pour les portefeuilles non identifiés utilisés par les fournisseurs. Cela englobe n'importe quel portefeuille de stockage proposé par les plateformes d'échange de crypto monnaie, les navigateurs ou les applications mobiles.

Selon le spécialiste en crypto Raphael Bloch, « le texte voté ne concerne que les "wallets" sur les Exchanges. Le texte ne concerne que les sociétés qui disposeront de l’agrément au niveau européen et qui seront donc obligées de reporter auprès des autorités des États membres les transactions (au-delà d’un certain montant) de leurs clients ».

Cependant, comme l'explique Patrick Hansen, directeur de la politique et de la stratégie Europe chez Circle, « les portefeuilles autogérés ne sont pas interdits […] Les transferts P2P sont explicitement exclus de l'AML, de même que les portefeuilles logiciels et matériels. Toutefois, les paiements en crypto-monnaies (par exemple à des commerçants) effectués au moyen d'un portefeuille autogéré non soumis à la procédure KYC seront plus difficiles/interdits en fonction du commerçant ».

I will have more to say on this the next few days and I am not a fan of the AMLR, but don’t believe the FUD that is being shared.

Self custody wallets are not banned. Payments to/from self custody wallets are not banned. P2P transfers are explicitly excluded from AMLR, as are… https://t.co/U2p3tg3ZJ4

— Patrick Hansen (@paddi_hansen) March 23, 2024