Assurance chômage : ce qu'a déclaré Gabriel Attal au 20 H de TF1

Le gouvernement se concentre particulièrement sur la lutte contre le chômage et l'assurance chômage, sujet de discussions entre les partenaires sociaux. Le Premier ministre a souligné l'engagement total du gouvernement pour une « désmicardisation » du pays et un retour à l'emploi. Une véritable course contre la montre est lancée pour redresser la situation économique du pays.

Suite à la publication des données sur le déficit public par l'Insee cette semaine, le Premier ministre Gabriel Attal a qualifié la situation de « sérieuse ». Il a souligné qu'il n'y avait pas eu de dérapage dans les dépenses de l'État, avec même une sous-exécution de 8 milliards d'euros par rapport aux prévisions. En revanche, les recettes ont été inférieures aux attentes, principalement en raison d'un ralentissement économique en Europe. A lire aussi : Le site de vente Shein bientôt interdit en France ? Pour relativiser la situation, Gabriel Attal a rappelé qu'aucun budget en excédent n'a été adopté depuis 1974. Il a également mis en avant les résultats d'Emmanuel Macron, soulignant que la France avait respecté le critère des 3 % de déficit public en 2017 et 2018 avant la crise sanitaire des années 2020-2021. Le gouvernement vise à nouveau ce seuil de 3 % en 2027 pour commencer à réduire la dette publique. Dans les prochaines semaines, le gouvernement présentera une feuille de route pour atteindre cet objectif d'ici la fin du quinquennat. Gabriel Attal a souligné « l'importance de réduire la dette pour préserver la liberté du pays », en comparant la situation à celle des ménages surendettés qui ne peuvent plus investir dans l'avenir.

Hausses d'impôts : « On a toujours dit qu'on n'augmenterait pas les impôts » affirme le Premier ministre

Interrogé sur la possibilité d'augmenter les impôts pour réduire le déficit public, le Premier ministre Gabriel Attal a réaffirmé sa position en déclarant : « On a toujours dit qu'on n'augmenterait pas les impôts ». Il a souligné qu'il avait déjà baissé certains impôts et a fixé deux lignes rouges : « ne pas augmenter les impôts des classes moyennes et ne pas augmenter ceux des entreprises ». Bien qu'il n'ait pas exclu l'idée d'une taxe sur les plus riches, proposée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et qu'il se dise ouvert à des suggestions.

Pour contrer la stagnation de la fiscalité, le Premier ministre envisage de promouvoir le retour à l'emploi des chômeurs. Il a expliqué que la solution serait soit d'augmenter les impôts, soit d'encourager davantage de personnes à travailler pour augmenter les recettes. Gabriel Attal a exprimé son objectif de « parvenir au plein emploi » d'ici 2027, ce qui constituerait une source de revenus supplémentaires pour l'État.