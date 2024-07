Le système Target 2, qui prend en charge des virements bancaires dans toute l’Europe, s'arrêtera pendant quelques jours,

Les clients peuvent opter pour les paiements instantanés pour les transactions interbancaires.

En Europe, les banques vont bloquer les virements pendant quelques jours. Quelles alternatives s'offrent à ceux qui devront effectuer des virements durant cette période ?

Les clients des banques européennes désirant effectuer des virements devront anticiper. La raison ? Les institutions financières connaîtront un blocage temporaire dans le système Target 2, entraînant potentiellement des retards dans la réception des transferts d'argent.

Blocage des virements SEPA pendant 4 jours

Durant cette période, il sera impossible d'envoyer de l'argent. En effet, le système Target 2, qui facilite les virements bancaires à travers toute l'Europe, sera hors service. Les clients sont donc invités à anticiper en envoyant l'argent à l'avance ou en informant les bénéficiaires qu'ils recevront leur argent avec un léger retard.

Si vous pensez qu'il s'agit d'une panne technique, détrompez-vous ! En réalité, il s'agit d'une situation normale. Comme vous le savez, les virements prennent généralement plus de temps durant les jours fériés et les week-ends pour arriver à destination. Durant ces périodes, le traitement des transactions peut prendre jusqu'à 72 heures, contre 24 heures habituellement.

Cette fois, la cause est le calendrier, qui entraîne un blocage de quatre jours. Le lundi de Pâques, le 1er avril, est un jour férié. Ajoutez à cela le vendredi Saint, également férié en Allemagne et dans certains départements français frontaliers, tels que la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et certains territoires d’outre-mer. Ainsi, aucun transfert entre banques ne pourra être effectué du vendredi 29 mars au lundi 1ᵉʳ avril 2024 inclus. Le système de paiement géré par la Banque centrale européenne sera fermé pendant ces jours. Les fonds envoyés n'arriveront donc pas avant le 2 avril, rapporte le média L'internaute.

Quelle alternative pour effectuer ses virements bancaires ?

Il est important de noter que ce blocage ne concerne que les transactions interbancaires. Les opérations entre deux comptes au sein d'une même banque ne seront pas affectées. Vous avez donc la possibilité d'envoyer des fonds à quelqu’un qui est client de la même banque que vous. Ou bien faire comme de nombreux français, passer au liquide temporaire pour vos petites transactions.

Pour ceux qui ne peuvent pas attendre et qui ont des virements conséquents à faire, une solution existe : les virements bancaires instantanés. Ces derniers permettent d’envoyer et de recevoir de l’argent en dix secondes, 24 heures sur 24 et tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés. Toutefois, il est important de noter que ces virements sont gratuits dans certaines banques et payants dans d'autres.