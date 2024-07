Les Français ne font plus confiance aux banques et préfèrent le liquide

Les Français utilisent de plus en plus le liquide pour effectuer leurs achats.

Les raisons pour lesquelles les Français ne font plus confiance aux autres méthodes de paiement.

Une récente étude menée par la Monnaie de Paris révèle que les Français ont une nette préférence pour l'argent liquide.

En 2023, la majorité des Français ont choisi d'utiliser des pièces et des billets pour leurs transactions, ce qui a renforcé la pertinence de l'argent liquide par rapport à d'autres méthodes de paiement.

Les Français se détournent des banques et préfèrent le liquide

Selon Le Parisien, plus de 50 % des transactions en magasin ont été effectuées en liquide en France, d'après les données de la Banque de France, qui a relayé les conclusions de l'enquête Space menée par la Banque centrale européenne sur les habitudes de paiement dans la zone euro.

Le pourcentage de transactions en espèces s'est élevé à 57 %. Malgré la pandémie, la baisse observée au cours des quatre dernières années est moins significative que celle de la période précédente, où 68 % des paiements étaient en liquide en 2016.

De plus, selon le baromètre annuel de l'Ifop, 83 % des Français expriment un attachement au cash, soit une augmentation de quatre points par rapport à 2022. Ce lien avec l'argent liquide ne se limite pas à une simple affection émotionnelle, puisque 78 % des adultes déclarent avoir utilisé des liquidités quotidiennement en 2023, contre 68 % en 2022.

Une enquête menée par le GIE Carte Bancaire confirme ces données enregistrées en septembre dernier. Selon l'association, les retraits aux distributeurs automatiques ont augmenté de 5 % au cours des six premiers mois de l'année précédente.

Pourquoi les Français préfèrent-ils le cash ?

L'argent liquide est considéré comme une méthode efficace pour gérer ses dépenses en période d'inflation. Le succès de la méthode de gestion budgétaire appelée "cash stuffing" sur les réseaux sociaux, consistant à répartir son argent liquide dans des enveloppes dédiées, témoigne de l'attrait persistant pour les liquidités. Après l'attrait des français pour l'or ces derniers temps, la liquidité vient rejoindre le groupe de ceux qui veulent se détacher des banques.

D'après Le Parisien, « La majorité des consommateurs (56 % en France) estiment ne pas avoir changé sa fréquence d’utilisation des espèces aux points de vente depuis 2019, explique la Banque de France. La raison principale évoquée par les sondés déclarant utiliser moins les espèces qu’avant est la facilité accrue de recours aux moyens de paiement électroniques depuis la crise. »

Parmi les autres raisons invoquées par les Français, on trouve :

La protection de la vie privée

L'anonymat

La rapidité du règlement

La bonne traçabilité des dépenses

L'accessibilité

En ce qui concerne les achats les plus fréquemment effectués en espèces, la Banque de France déclare : « La propension à régler ses achats en espèces est plus forte pour les achats du quotidien, auprès des vendeurs de rue ou sur un marché, dans les cafés et restaurants que ceux effectués en supermarché ».